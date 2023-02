Jorge Páez: Nervioso con Locomía

Nervioso con Locomía

El 29 de mayo de 1991, Jorge Páez fue presentado por el conductor Raúl Velasco para ponerle al grupo español Locomía la medalla del Festival Acapulco.

El "Maromero" apareció vestido a su estilo, de manera extravagante y provocó las carcajadas del público y más cuando le gritaron ´¡Beso, beso!´.

"Para mí es un orgullo darles esta medalla Acapulco 91 a Locomonía. ¡Ay perdón! Locomía. Estoy un poquito nervioso porque es la primera vez que estoy aquí. Lo que pasa que me gustaron porque son diferentes a todos los grupos".

Calor asfixiante

El 4 de agosto de 1988, Jorge Páez peleó ante Calvin Grove por el título mundial de peso pluma de la FIB, en la que sería la último combate pactado a 15 rounds para después pasar a 12 asaltos.

La batalla tuvo lugar en la Plaza de Toros Calafia, en Mexicali, Baja California.

"Fue en Mexicali, hacía un calorón tremendo, estábamos a 110 grados (sic), en la Plaza de Toros La Calafia, y para acabarla, Calvin Grove nunca había perdido una pelea, y en el último round lo tumbé tres veces, estaba muerto, y desde ahí me hice campeón mundial", confesó Páez.

En el cuarto de Chávez

"Me dice el "Macho" Camacho: ´Vamos al cuarto, hay una fiesta con gente de boxeo´, y le digo ´bueno vamos´. Subimos a donde me dijo, abrió la puerta, me aventó y cerró, creí que era algo privado. Estaba todo oscuro. Como puedo me muevo en el cuarto, prendo la luz y aparece (Julio César) Chávez. Me dice: ´qué onda Maromero, tú qué madres haces aquí´. En ese tiempo yo traía un desorden y llevaba dos botellas de alcohol grandototas en la mano. Y dije: ´Creí que era el cuarto del Macho Camacho, fue él quien me metió aquí, pero ya me voy´".

Rechazó entrar al Salón de la Fama

Solamente 16 boxeadores mexicanos están en el Salón Internacional del Boxeo, y Jorge Páez se dio el lujo de rechazarlo.

"Yo leo la Biblia, y a Dios Jehová no le gustan los ídolos, no le gustan las imágenes que está Jesús, que lo tienen crucificado, no le gusta nada de eso, y yo no quiero nada de eso porque la gente nos ve como ídolos, nos besa, nos abraza. Dicen que estoy loco, y está bien, estoy loco, pero yo hago lo que puedo hacer para Dios Jehová. No es fácil, mis amigos también me dicen que estoy loco. Por eso me alejé de todo", confesó.

Persona non grata

Actualmente el ex campeón del mundo vive en Las Vegas y como parte de su religión, invita a otras personas para que sean Testigos de Jehová, lo que le ha costado ser insultado.

"Todos quisieran verme en la ruina, pero no estoy así, estoy un poco enfermo de que me metí en el boxeo, pero no le hace, eso no me quita la alegría que traigo. Ahora soy Testigo de Jehová, ahora tengo a Jehová en el corazón. La gente me critica, me han corrido de casas, hasta me han echado agua, no le hace, no me rechazan a mí, rechazan a Jehová", dijo.