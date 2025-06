Katherine Legge desea que lleguen más mujeres al automovilismo

Dentro de la lista de pilotos que competirán este domingo en el Autódromo Hermanos Rodríguez por ver quién ganará la primera carrera puntuable de NASCAR Cup Series en México, destaca la presencia de Katherine Legge, la única mujer en la lista, que tiene una larga trayectoria en el automovilismo y sirve de ejemplo de inspiración para las mujeres en todo el mundo.

Con 44 años, la originaria de Guildford, Surrey, Inglaterra, es la mujer con clasificación más rápida para las 500 Millas de Indianápolis y, además, compite en paralelo para NASCAR Cup Series y NASCAR Xfinity Series y ARCA. Sin embargo, sueña con que haya más mujeres en las principales seriales de automovilismo en el mundo.

"Llevo corriendo profesionalmente por 20 años y estoy acostumbrada a ser la única mujer. Antes, por el 2007, había más de nosotras. Danica Patrick, Simona de Silvestro, así que desearía que volvamos a ese nivel de tener a cinco o seis de nosotras compitiendo", declaró en el segundo día de actividades de la NASCAR México City Weekend.

Esta no es la primera vez que Legge está en territorio mexicano; de hecho, recordó su presencia en la Champ Car de 2006 y aseguró que "amo la pista y estoy feliz de estar acá, siempre disfruto venir a México".

De cara a su segundo arranque en Cup Series, la número 78 de Chevrolet para el equipo Live Fast Motorsports, confesó que "la altitud de la Ciudad de México afecta mucho al motor y vimos a muchos sobrecalentándose, pero desde el punto de vista del manejo no he sentido diferencia, he entrenado mucho así que por ahora no he tenido problemas".

Katherine es la primera mujer en ser inducida al Paseo de la Fama de los deportes de motor en Long Beach, California, Estados Unidos, y se ha convertido en un modelo a seguir para las mujeres en todo el mundo al alzar la voz constantemente contra las amenazas, críticas y discriminaciones que recibe en redes sociales por destacar en un deporte históricamente dominado por el género masculino.