"Va a recaer en las adicciones": Julio César Chávez sobre Shocker

CIUDAD DE MÉXICO.- El exboxeador Julio César Chávez hace unos meses ayudó al luchador Shocker, al brindarle un espacio en su clínica de rehabilitación, debido a que el gladiador enfrenta problemas con las adicciones.

Chávez González estuvo como invitado en el podcast de Latin Lover donde Julio se sinceró y no manifestó su confianza en Shocker para superar los problemas.

"Las probabilidades de caer de Shocker son muy altas, depende de cuando salga de la clínica a dónde va a ir", expresó "El Gran Campeón Mexicano".

Esto salió porque Latin Lover le contó el pasado del "1000% guapo".

"Va la credibilidad tuya y la de tu clínica, Shocker ya estuvo anexado 2 veces y todas las veces que salió volvió a caer", dijo el titular del podcast.

A lo que Chávez mencionó "si va a ir con la misma gente, va a recaer, Shocker no es de una, es bien atascado como todos, como un adicto".

Incluso Julio le contó a Latin Lover su propia experiencia.

"Es como yo si yo tomo una cabeza voy por la coca que era lo que yo usaba y ya no voy a parar, ya no me ves hasta en un año", indicó

A lo que Latin Lover lo cuestionó, "¿Te vas de fiesta? ¿Te pierdes?" y Chávez lo confirmó, pero dio una solución.

"Sí, todo va a depender de qué amigos tenga Shocker, después de que salga de aquí, debe estar ocupado, darle un trabajo ", mencionó Julio César.