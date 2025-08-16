Son campos de San Antonio un reto para Jorge Mendoza

Son campos de San Antonio un reto para Jorge MendozaJorge Mendoza, uno de los atletas más versátiles de México, ha dado un paso importante en la mejora de su golf
Jorge ha trabajado mucho para llegar a este nuevo nivel, ya con un mejor equipo de golf que le ha permitido hacer "birdies" más seguido. No ha podido participar en fechas importantes de la PGA o de la USGA, pero sabe que el momento está por llegar y que su juego siguirá mejorando.
Hay que recordar que jugadores como Esteban Toledo, que estuvo jugando 10 décadas en la gira de Asia, para luego llegar a la PGA, aunado a ello Esteban encontró a un padrino americano que lo estuvo apoyando en toda su carrera desde niño, privilegio que Jorge Mendoza no ha tenido, pero sabe que ese apoyo ya está por llegar. Jorge ha sabido ser paciente buscando hacer su primer "par de campo" sobretodo en campos más complejos como los que hay en San Antonio.
"El cambiar de base de McAllen a San Antonio, ha sido muy refrescante y especial. Tengo mejores oportunidades de trabajar en mi físico, practicar en campos más retadores y podré regresar al soccer y a practicar taekwondo. Soy un atleta completo", así lo mencionó el hombre más rápido sobre 2 ruedas.