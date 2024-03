Listo Jorge Mendoza para el siguiente nivel

Jorge Mendoza se ha caracterizado siempre por su versatilidad. Todos los golfistas profesionales comienzan en el deporte desde muy temprana edad.

En el caso de Tiger Woods empezó desde los dos o tres años. El mexicano Abraham Ancer desde los cinco, y así sucesivamente, y ya cuando llegan a los 20 ya tienen al menos 15 años en el deporte.

Cuando estos deportistas están en la universidad juegan en la escuela de EUA, principalmente, jugando cuatro años para la escuela. Jorge no ha tenido esos beneficios.

La historia de Jorge Mendoza es diferente, pues él no empezó a los cinco años, no ha jugado en el colegio o en la universidad y empezó con el golf de manera más seria en el 2019 cuando entrenó por dos semanas para ir un torneo de club no profesional en Mazatlán, donde fue galardonado por su gran desempeño en su segundo día de actividades. Tuvo una tarjeta de 39 golpes, cuando el par es 36.

Jorge ha participado desde el 2002 en torneos como celebridad, eventos no profesionales, y en un plazo de 15 años sólo ha ido como invitado especial a tres etapas clasificatorias profesionales en el 2011, 2012, 2021 usando un equipo de golf no de la nueva tecnología.

Jorge no ha querido que la tecnología haga su juego pero con su empeño, ya está listo para un cambio de equipo y aprovechar la tecnología a su favor.

Jorge Mendoza continúa con su fórmula especial de preparación que lo llevó a ser el hombre más rápido en México en motos; ademas, el mismo entrenamiento que lo llevó al campeonato de Texas en el taekwondo y campeón de soccer de 7 contra 7. Su método de salud es llamado speed health.