Será Jorge Mendoza invitado especial al torneo de golf en pro de EDC foundation

El piloto y golfista, Jorge Mendoza, será el invitado especial al torneo de golf en la ciudad de Pharr, Texas para apoyar la EDC Foundation de la misma ciudad este próximo 7 de septiembre en el campo Tierra del Sol, muy cerca del puente internacional.

En recientes años, Mendoza se ha encargado de promover y participar en torneos de golf a beneficio, desarrollando una pasión muy especial por este deporte. Tiene en la mira jugar profesionalmente para el 2025.

Desde sus inicios en el deporte motor, Jorge ha participado en múltiples programas comunitarios y ha creado los propios como Racing and Golfing for Education, Racing for Special kids, Bullying Prevention, entre otros.

Jorge está muy entusiasmado por participar nuevamente en el Valle, pues estuvo varios meses en Dallas, Texas, donde pudo participar en algunos torneos que lo han beneficiado en su técnica y rendimiento.

Sabe la importancia de estos torneos pues se recaudan fondos para becas y eso Jorge lo considera importante.

Los equipos a participar están formados por 3 jugadores que competirán con aproximadamente 100 jugadores un estimado de 35 equipos para el torneo.

Jorge Mendoza invita a que la gente haga ejercicio y salir a caminar ya que es algo muy valioso para la salud. Poder respirar aire puro.

Jorge también es especialista en salud y se ocupa en brindar siembre recomendaciones a la gente.