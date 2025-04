No volveré a México: Joe Pyfer

El peleador de la UFC, Joe Pyfer, aseguró que no volverá a México, al que llamó "agujero de mierda" luego de enfermarse del estómago y no poder pelear. El luchador de artes marciales en peso medio estaba agendado para combatir ante Kelvin Gastelum en la arena Ciudad de México el pasado fin de semana, pero enfermó, aunque él asegura que no comió mucho y no bebió agua.

"Aún duele que no pude pelear y de lo último que hablaré, no me importa si te es ofensivo, no voy volver a ese país, hice todo bien, dormí en una tienda, hice todo el trabajo para aún así enfermarme".

Pyfer cuenta que sólo fue a cenar a un lugar supuestamente confiable. Sobre Gastelum, indicó que espera pronto tener la oportunidad de ahora sí pelear con él.