Power gana la IndyCar en Iowa Speedway

El domingo fue el turno para Will Power para disfrutar del éxito del Team Penske en el Iowa Speedway.

Power se abrió paso en el óvalo de 0,875 millas y obtuvo su primera victoria en la Serie IndyCar en Iowa en la carrera que terminó con un accidente de cuatro autos en la última vuelta.

Will Power penetró el domingo la Iowa Speedway para ganar la segunda carrera de la Serie IndyCar este fin de semana y su primera en esta pista.

Powell se sostuvo y dejó atrás a Alex Palou por 0,3915 segundos. Scott McLaughlin, quien ganó la carrera del sábado, terminó tercero.

Powell, quien lideró 50 de las 250 vueltas, siempre ha sido veloz en el óvalo de 0,875 millas —ha conseguido siete poles aquí— pero sólo ha terminado cinco veces en el podio en 18 carreras. El sábado terminó 18mo tras salir desde la cuarta posición.

"Entusiasmado por marcar esa casilla", dijo Power. "He ganado muchas carreras en muchas pistas. Cuando marcas una casilla en una pista en la que no has ganado, se siente bastante bien".

Esta fue la 43ma victoria de Powell en la IndyCar y su primero en un óvalo desde Pocono en el 2019.

"Es gracioso, porque hace mucho que he intentado ganar esto", dijo Power, "Creo que he terminado segundo varias veces antes de la repavimentación, intenté con todas mis fuerzas ganar. Realmente no pensé que ganaría hoy. Ya sabes cómo es la vida, simplemente sucede así".

La victoria completó la barrida del Equipo Penske en las dos carreras del fin de semana. Fue la novena victoria de Penske en esta pista y la tercera del equipo esta temporada en el mismo lugar después de que Ryan Blaney ganó la Copa de la Serie NASCAR en junio.

Powell, que inició 22mo el domingo, subió hasta el segundo lugar en la primera ronda de paradas de pits y se fue al frente en la segunda en la vuelta 206 y que terminó casi nueve décimas de segundo más rápido que Palou.

"Mi plan desde el principio era sentarme y ahorrar mucho combustible, simplemente conseguir el mejor número posible (de vueltas) usando la velocidad, levantando", dijo Power. "Sentí que teníamos un coche mejor que Alex. ... Paradas increíbles como siempre por parte de mis muchachos. Son los mejores en el pit lane. No tienes que confiar en mi palabra. Solo mira los tiempos cada vez. Tengo suerte con eso".

Este domingo no cesó la preocupación del fin de semana debido a que las vueltas fueron parcialmente repavimentadas en mayo. No hubo cambios en los primeros 10 pilotos hasta la primera ronda de paradas de pits en la vuelta 94 y así fue como Palou se fue al frente.