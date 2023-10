Es un error garrafal: Ortega

Santiago, Chile

La marchista mexicana Alejandra Ortega, quien buscaba la marca olímpica a París 2024, señaló como "un error garrafal", que la organización de los Juegos Panamericanos Santiago 2023 haya anulado los tiempos de todas las competidoras porque el circuito estaba mal medido.

"Es muy triste, es un error garrafal del evento, llevo 21 años compitiendo y jamás había sucedido esto, jamás me había pasado. Yo sé que quizá el tiempo que hice no es real para la World Athletics, pero todo el esfuerzo de las competidoras se hecha a la basura. No está en nuestras manos. Si vieron que no era real eso nos hubieran aumentado las vueltas, pero que te digan que le faltó y no vale la marca, pues el esfuerzo y la preparación de todas se tira a la basura. Es una falta de respeto para todas las atletas y para la organización. Estoy triste porque podía dar la marca, las condiciones eran adecuadas para dar la marca y esto se perdió", expresó Ortega.