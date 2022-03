Impulsan a mexicanas

Charlyn Corral aseguró que en Europa pronto habrá más jugadoras mexicanas, pues el camino que abrió al lado de otras como Maribel Domínguez, Kenti Robles y Stephany Mayor, está rindiendo frutos.

"Sirvió mucho haber jugado allá, estar en dos grandes clubes del futbol femenino en España (Levante y Atlético de Madrid), eso habla de la calidad que tenemos las mexicanas. Llegué como una desconocida y me gané el respeto de todos", reconoció.

Recordó que tomó la decisión de irse al viejo continente, pues al no haber una Liga en México, sentía que tenía que dar el salto para crecer futbolísticamente.

"La Liga está ayudando mucho, conforme han pasado los años, ha crecido. Al inicio era muy juvenil, pero comenzó a subir el nivel, y mis compañeras en España comenzaron a preguntarme, estoy segura que la gente de Europa va a voltear a vernos", apuntó la delantera del Pachuca, quien además recordó que al inicio firmó por un sueldo muy precario y tuvo que echar mano de un amigo mexicano para salir adelante en su primer año.

"Lo que me ayudó fue que comencé a dar resultados rápidamente, y cada año todo fue mejorando, tanto en el tema económico con los contratos, que también me permitieron tener mejoras cosas a nivel personal. El inicio fue duro, pero este tipo de pruebas ayudan".

Jugando para el Levante, en alguna ocasión le tocó enfrentar a un público hostil que llegó a insultarla, ante lo cual ella respondió con tres goles.

"Más que hacerme sentir mal, fue motivarme para demostrar que mi trabajo en la cancha era el mejor", abundó.

¿Se parece tu carrera a la de Hugo Sánchez?

Sí, aunque al final él ganó cinco Pichichis, yo solo uno. Cuando estás allá ves lo difícil que es meter tantos goles, ser constante.

Tuvimos un inicio durísimo, nos parecemos hasta en la personalidad porque somos muy reservados y enfocados al trabajo.

¿Sufriste discriminación cuando iniciaste en el futbol?

Todas las que decidimos practicar este deporte, sufrimos discriminación, me sentía como bicho raro porque no embonaba con las compañeras y hasta las profesoras no entendían que una niña practicara futbol, me ayudó mucho que en mi familia se normalizó la educación, no por ser mujer a mí me tocaba lavar los trastes y mi hermano jugar futbol. Cuando llegué a cuestionarme si debía seguir o no, el respaldo de mi familia fue clave para no bajar nunca los brazos.

¿Por qué no estás con el Tricolor?

Si tengo cabida o no, la decisión es de Moni Vergara, creo que se ha visto mi mejoría después de una lesión fuerte, regresé a mi nivel. Creo y confío en que tengo mucho que aportar a la Selección, no sé por qué no se me ha tomado en cuenta, ojalá más adelante y lo único que deseo es que no se minimice mi trabajo.

A parte de goles puedo aportar mucho porque soy una jugadora completa, estoy tranquila, mi trabajo está hablando.

¿Qué le dirías a las mujeres este 8 de marzo?

Que sigamos abriendo puertas, desde hace unos a la fecha la mujer ha tomado más protagonismo, todavía nos falta, así que a seguir por ese camino, y entre mujeres, siempre lo he dicho, hay que apoyarnos porque cuando nos unimos somos muy fuertes.

A veces somo duras, por lo importante es esta solidaridad.

Será Alexa Moreno dueña de sus decisiones

La gimnasta olímpica Alexa Moreno pone una pausa en su carrera deportiva después de 24 años para dedicarse a su vida personal.

Ir a conciertos, jugar juegos de mesa con sus amigos, leer, ver series o salir de excursión son sus pasatiempos favoritos, "lo que haría una persona normal", es lo que la Alexa disfruta hacer sin ir al gimnasio todos los días a entrenar como lo hizo desde hace más de dos décadas.

"Ahorita me siento muy tranquila, siento que puedo hacer cosas que me gustan sin tener el sentimiento de culpa de tener que estar haciendo otras cosas, ahorita ya puedo hacer lo que yo quiera.

"Soy fan de ir a conciertos, estoy viendo a dónde voy, me gusta mucho leer, me gusta leer anime, manga, series coreanas y casi todo lo hago en la computadora, pero me gusta leer en físico porque me canso, me gusta jugar juegos de mesa y hacer como que bailo, caminar e ir de excursión", contó la medallista mundial en entrevista con Grupo REFORMA.

Después del cuarto lugar en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, el mejor resultado de la gimnasia mexicana en la historia olímpica, se realizó una cirugía en el tobillo tras una molestia que la comenzaba a limitar al caminar.

Continúa abriendo horizontes, pues recientemente fue invitada por la Universidad de Harvard a dar una plática a la comunidad estudiantil para compartir su historia.

Toma aire antes de acelerar de nuevo y pone una interrogación para su regreso a la gimnasia hacia el proceso olímpico a París 2024.

Dueña de sus decisiones, Alexa se vive a ella misma en otra etapa de su vida. El siguiente salto tendrá que esperar.

¿Competirás este año?

Nada, este año no voy a competir, es muy difícil que tuviera una competencia porque tengo dos intervenciones quirúrgicas de no tanto tiempo, es más ver cómo avanzo en ese aspecto y cómo se adapta mi cuerpo y ver si no tengo algunas limitaciones.

¿Es necesaria una pausa después de una larga carrera?

Sí necesitaba parar. Mi papá empezó: ´para ver la beca de la maestría´ y yo :´espérame tengo 8 años haciendo la carrera (Arquitectura)´, o sea, el doble de la gente normal, es muy cansado, no se puede. Y por salud mental también.

¿Qué planes has platicado con tu equipo multidisciplinario?

No he estado yendo al gimnasio y con la única con la que tengo contacto es con mi fisioterapeuta. Yo sólo deseo que a él le vaya muy bien (Alfredo Hueto, entrenador), me dijo que en junio debería de estar tomando una decisión y yo ya le dije que podía ser libre, si se quería regresar a España podía, no me gusta tener a la gente en tanta incertidumbre.

¿Tienes alguna fecha de regreso?

Si tengo pensado competir tiene que ser hasta el año que viene, sobre todo, porque se tiene que clasificar de alguna manera, pero todavía no lo tengo tan decidido. Sí quiero competir, aunque no sea para Juegos Olímpicos, a mí me gustan mucho las Copas del Mundo, a ver cómo me va. Necesito tener nivel para competir si no no voy a querer competir.

¿Cómo te sientes?

Muy tranquila, no siento que me está correteando nada, puedo hacer cosas que me gustan sin tener el sentimiento de culpa de tener que estar haciendo otra cosa porque luego me pasa, sobre todo, en la escuela, me ponía a leer algo que no era de la escuela y me sentía culpable y ahorita ya puedo hacer lo que yo quiera.

¿A qué conciertos has ido?

Fui al concierto de un artista que se llama Eric Nam y voy a ir a ver a Imagine Dragons, mi mayor temor es que sean los mismos fines de semana, pero soy súper fan, soy adicta a los conciertos, casi siempre son en San Diego o en Los Ángeles, a mí me queda más cerca, es más fácil manejar dos horas y quedarme en la casa de una tía.

¿En qué causas te gusta involucrarte?

Siempre y cuando ayuden, hay personas que trabajan por el bien de otros y si puedo darles algo pequeño, para mí es lo mejor. Soy como corazoncito de pollo.

¿Qué consejo le das a la nueva generación de gimnastas para equilibrar su vida?

La gimnasia es un deporte medio desagradecido, hasta cierto punto tienes que tener muchos momentos de sentirte bien si no se convierte en algo feo.

Que sepan que no es fácil como cualquier deporte, se van a caer muchas veces, pero no hay que dejar de intentar, que lo sigan disfrutando y cuando ya no lo disfruten busquen otra cosa, es algo muy personal, no es sano hacerlo por otros.

Busca porra femenil ser escuchada

¡Que las vengan a ver, que las vengan a ver, esas son las mujeres que hacen el futbol que yo soñé!

La Barra Feminista nació en 2020, en la semana de actividades del Día de la Mujer, justamente en el primer partido de Pumas Femenil en el Estadio Olímpico Universitario.

Ese día, las felinas enfrentaban a Cruz Azul y las integrantes de la porra optaron por llevar playeras moradas, color que hasta la fecha las identifica. "El papel de la mujer es sumamente importante porque somos un colectivo de mujeres que busca visibilizar la existencia de mujeres futbolista y aficionadas y que se va ganando terreno en lo que es el futbol femenil", aseguró Magda, quien es parte del grupo.

"La importancia de este proyecto es que apoyaremos a todas las mujeres que lo hacen posible. Nuestro papel es rechazar cualquier desigualdad y seguimos la sonoridad dentro y fuera de la cancha. Necesitábamos vernos como esa colectiva que se enfoca en todos los equipos y poder tirar toda esa estructura de desigualdad", comentó Vane.

El siguiente paso de la Barra Feminista es acudir a un Mundial Femenil y que más mujeres de todo el mundo se unan a este movimiento y tener su registro oficial como porra.

"Tenemos muchos sueños e ilusiones y lo que nos urge es iniciar el registro como porra en los diferentes estadios porque de esa forma tenemos un lugar establecido y poder invitar a más mujeres, crecer y ganarnos un lugar en los estadios", dijo emocionada Ana, una de las fundadoras.