Julio César Chávez Jr. vs. Jake Paul en el Honda Center

Julio César Chávez hijo enfrentará a Jake Paul.

El combate será en el Honda Center de Anaheim, el sábado 28 de junio.

La última pelea del "Junior" fue en julio del año pasado cuando derrotó a Uriah Hall, a quien derrotó por decisión tras seis asaltos.

Julio tiene una marca profesional de 54-6-1, mientras que Paul de 11-1.

El último combate de Paul fue el 15 de noviembre pasado, cuando derrotó al veterano Mike Tyson en una decisión después de ocho asaltos.

"Jake Paul, no juegas al boxeo. No soy un youtuber, ni un luchador de UFC, ni un viejo jubilado. ¡Boxeadores! Soy un verdadero ex boxeador y campeón del cundo y el 28 de junio descubrirás lo que es estar en el verdadero estilo mexicano!! Viva México", comentó el sinaloense.

La pelea será transmitida por DAZN.

Chávez Jr. lleva semanas entrenando para este pleito, que en los próximos días será presentado oficialmente y se sabrá en qué peso iría y detalles de rounds.

Incluso, se ha hablado que la AMB podría poner en juego un centro mundial.