Nicole Chávez, hermana de JC Chávez Jr, habla de su detención

CIUDAD DE MÉXICO.- Julio César Chávez Jr. sumó un nuevo escándalo a su ya largo historial. Hace unos días el boxeador fue detenido en Los Ángeles, por posesión ilegal de un arma, razón por la que, hasta la fecha se encuentra en prisión.

Después de darse a conocer la noticia, el excampéon del mundo y padre del llamado "junior" rompió el silencio y, mediante un comunicado que compartió en sus redes sociales, se dijo esperanzado de que este evento sirva para que su hijo cambie de vida: "No pierdo la fe. Le pido a Dios que este sea el momento que impulse a mi hijo hacia una vida útil y feliz", se lee en el texto.

Pero "El César" no fue el único que decidió hablar sobre este momento tan difícil por el que atraviesa su familia, ahora, Nicole Chávez, hermana del pugilista, se sinceró al respecto y confirmó que este duro golpe ha afectado a toda su familia: "Han sido días difíciles. Creo que por primera vez es un tema del que no tengo mucho que decir, me duele mucho hablar de ello", dijo en entrevista al programa "Hoy Día".

La exparticipante de "La casa de los famosos" lamentó los problemas de su hermano, pero coincidió con su famoso padre en que esta situación podría llevarlo a enderezar su camino: "Quizás la gente pueda tomar a mal lo que voy a decir, pero creo que Dios le dio un 'estate quieto'. Por el momento no hay mucho que decir y tampoco yo tengo mucha información", agregó.

Chávez va por su cuarto reality de la mano de Telemundo, pues su visita en el programa fue para anunciarla como una de las concursantes de "En Hoy Día bailamos", concurso muy similar al emitido por "Hoy".