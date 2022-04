He vivido de la lucha: Espectro

Aunque su cuerpo resiente los estragos de 48 años en el pancracio, el luchador, quien tras ser desenmascarado por Blue Demon Jr. en 2007 reveló al mundo su incógnita con el nombre Elías Piceno Rodríguez, tiene claro que la lucha le ha dado todo lo que tiene e incluso más de lo que pensaba.

"Estoy lastimado, estoy operado de la pierna derecha y tengo 33 puntadas, me llevé ligamentos, meniscos y rótula y me quedé casi un año sin luchar, pero yo he vivido toda mi vida de la lucha libre y también mi familia.

"La lucha ha apoyado a mis hermanos y siempre le daré gracias a la bendita lucha libre, a pesar de todo lo que he pasado le debo yo a la lucha libre porque me ha dado para todo", afirmó el Mono Verde.

Espectro Jr. confesó que el golpe más duro que recibió en su carrera profesional fue perder la tapa, aunque reconoce que el apoyo de la gente le ayudó a superar ese trago amargo.

"La lucha contra Blue Demon Jr. fue muy fuerte, perdí la máscara pero el público me ovacionó y me reconoció como leyenda y el público todavía la recuerda y me dice que aunque perdí la máscara yo le di una golpiza", concluyó.