¡Plata histórica! Suma Haidee Aceves su segundo podio en Paralímpicos de París 2024

Ciudad de México.- La paranadadora mexicana, Haidee Aceves, conquistó su segunda medalla de plata en los Juegos Paralímpicos de París 2024.

La tapatía se convirtió en doble medallista paralímpica después de lograr un tiempo de 1:08.96, en la prueba de los 50 metros dorso, que se celebró en la Paris La Defense Arena. Se quedó sólo a 2.97 décimas de Pin Xiu Yip de Singapur con 1.05.99, que se agenció la medalla de oro.

"Sabía que era una competencia muy reñida, aunque tenía la confianza de que podía acceder a medalla nuevamente, pero nunca estuve segura, no porque no haya entrenado, sino porque todo puede pasar en una final. Estoy muy feliz y no puedo creer que tengo dos medallas paralímpicas. Me saben a oro, es algo espectacular", dijo la mexicana.

"Todo el mundo en Guadalajara me dice que están hablando de mí y muero por regresar; es algo muy bonito y gratificante ver tantas muestras de cariño. Mi historia es mágica, elegiría mi vida, he tenido una vida muy feliz y plena".

Hace unos días logró su primera medalla en los 200 metros dorso, en la categoría S2 y todavía tiene posibilidad de sumar una tercera en la prueba de 100 metros libres.

Su compatriota, Fabiola Ramírez Martínez, originaria de Aguascalientes, terminó la prueba de los 50 metros dorso S2 en sexto lugar, con un tiempo de 1:12.30.





LUIS NÁJERA, SUBCAMPEÓN PARALÍMPICO

El mexicano Luis Mario Nájera se convirtió en subcampeón paralímpico al perder en parataekwondo ante el uzbeko Asadbek Toshtemirov en París 2024. El uzbeko desestabilizó al mexicano con patadas al cuerpo y lo superó 17-38 en la categoría K44 de los -80 kilogramos; el chiapaneco conectó pocas ocasiones y finalmente se quedó con la medalla de plata en el Grand Palais como escenario. En su esquina lo apoyaba la entrenadora Janet Alegría y decenas de mexicanos desde las gradas que lo animaban. Al final ambos competidores intercambiaron abrazos y Luis Mario se cobijó con la Bandera mexicana.