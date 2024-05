Descubre y forma talentos desde una temprana edad en Atletismo

NUEVO LAREDO, Tamps.- Gustavo César Ochoa Martínez continúa descubriendo y formando talentos en el atletismo, la mayoría sin recibir apoyos económicos, sólo por el deseo de que Tamaulipas destaque en esta disciplina deportiva.

No ceja en su empeño de continuar llevando y trayendo niños de casa a la pista, y así seguirá porque es un apasionado del atletismo y tiene una basta experiencia en estas lides. Yolanda Hernández, presidenta honorífica de la asociación Exatletas de Nuevo Laredo, A.C., señala lo anterior, y agrega:

"Gustavo César nos hace sentir orgullosos a todos por su pasión y entrega. Este gran entrenador que, sin título de maestro de Educación Física y sin estar en ninguna nómina, se dedica a formar a un montón de chiquillos, a los cuales recoge en sus casas cada tarde y los regresa al terminar de entrenar".

Los resultados de unas competencias estatales y macrorregionales, donde obtuvieron buenos lugares, sabemos que las medallas son importantes, pero no tanto como las marcas o tiempos que hacen.

El profe Gustavo, como todos le decimos, señala, está logrando preparar tan bien a sus atletas, entre las que destacan niñas de 13 y 16 años apenas cumplidos, y con tan poco tiempo que ya están haciendo maravillas.

Hago pública esta noticia, señala Yolanda Hernández, para que se sepa en todo Tamaulipas que son atletas de escuelas públicas y de muy, muy bajos recursos económicos, y considero que se les debe dar atención especial tanto de salud como de alimentación correspondiente a cómo debe de alimentarse un atleta. Debemos cuidar a todos, pero en especial a esos "garbanzos de a libra". Estas atletas son una maravilla, éstos son sus resultados:

La atleta Andrea Gisel Morales asombra con los tiempos que hizo en el macrorregional de Sinaloa en días pasados. Ella no obtuvo un buen lugar, dice Yolanda, pero las marcas que hizo me impresionaron mucho por ser su primer año que está compitiendo y sólo tiene 16 años de edad. Bien por el profe Gustavo, disfruta lo que hace, "Calladito me veo más bonito", esas son sus palabras de siempre, añade la titular de la Asociación Exatletas de Nuevo Laredo A.C. sin fines de lucro.

Kimberly Gissel Escobar González, 13 años de edad, segundo lugar estatal en EXATLÓN.

Blanca Nelly Cedillo Aguilar, con 13 años de edad, 3er lugar en 200 mts planos.