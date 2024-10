Mejora Austin trazado

El trazado del Gran Premio de Austin se renueva.

La pista del Circuito de las Américas introdujo cambios para mejorar y evitar los problemas de límites que surgieron el año pasado.

"Es difícil, unos quieren grava en una zona en la que otros no la quieren. No puedes tener las dos cosas y no puedes poner grava, quitar y esperar que el resto sea impermeable cuando hay arcilla debajo" explica Bobby Epstein, promotor de la carrera.

"Parte de la pista tenía 12 años, ya era hora. Espero que este año escuchemos cosas positivas".

Las escapatorias de asfalto laterales serán 1.5 metros más estrechas y tendrán césped para evitar la tentación de superar la línea blanca en el interior de las curvas 6, 13, 14 y 15.

Se colocaron cámaras en lugares estratégicos para controlar que se cumpla con los límites. Además, en la salida de la curva 11, que da paso a la recta trasera, se introdujo grava con resina, una grava falsa que ya estuvo en Zandvoort. Otro cambio importante es el reasfaltado de la pista, que acumulaba ya numerosos baches en sus rectas.

El Gran Premio de Austin se realizará el 20 de octubre, en el Circuito de las Américas.