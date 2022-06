Goza ´Checo´ presión de F1

{"quote":"Es increíble lo que se está viviendo ahorita en el deporte (motor). Hace unos años sólo se veía en la tele en México y muy poca gente sabía qué era Fórmula Uno, esperemos que no pare ahí". SERGIO PÉREZ / PILOTO DE RED BULL "}

De pelear por quedar en la zona de puntos en el Top 10, a ser contendientes en las carreras y sumarse a la lucha por el campeonato de la Fórmula Uno.

Así ha sido el camino de Sergio Pérez en los últimos tres años, cuando corrió por última vez con Racing Point, en 2020, y llegó al año siguiente a Red Bull.

A eso ha venido acostumbrando a los fanáticos de la máxima categoría, en algo que disfruta, pese a la exigencia que eso significa.

"Hay presión. Se disfruta la oportunidad de estar peleando, pero el nivel de exigencia es muy alto, los fines de semanas, pues pasas de estar muy arriba, a estar muy abajo. Siempre mantenerte en equilibrio es complicado, pero se disfruta porque el tener esa oportunidad es única y es algo inolvidable. La Fórmula Uno siempre cambia y es importante disfrutarlo", comentó Checo en un una plática en vivo, organizada por uno de sus patrocinadores.

Pérez marcha en el segundo lugar del Campeonato de Pilotos, con 129 puntos gracias a una temporada de un triunfo en Mónaco y segundos lugares en Australia, Emilia-Romaña, España y Bakú.

Este buen momento que vive, dicho por él mismo como el mejor de su carrera, puede entenderse gracias a lo que vivió cuando decidió viajar a Alemania con 14 años de edad.

Hoy, Pérez le diría a aquél jovencito Checo que disfrute mucho el momento y que aprendiera todo de la vida en general.

"(Le diría a Checo joven) Que no se preocupara tanto del futuro, que iba a estar bien de una u otra forma, que disfrutara mucho esos momentos que me forjaron muchísimo y soy quien soy como persona en muchos aspectos gracias a ese tiempo", recapituló el piloto tapatío ahora de 32 años.

Pérez, quien regresó a Guadalajara tras dos carreras en fines de semana consecutivos en Azerbaiyán y Canadá, se recupera de una contractura en el cuello que lo aqueja después del choque que tuvo el pasado sábado en la Q2 en Montreal.

Su próximo compromiso en la máxima categoría será el Gran Premio de Gran Bretaña, del 03 de julio.

¿GANAR EN CDMX SUPERARÍA LO DE MÓNACO?

Checo Pérez desbloqueó otro logro como piloto al ganar el GP de Mónaco y, ahora, siendo un contendiente en cada carrera, llevarse la de México podría superar lo alcanzado en el Principado.

"Es difícil porque hasta que no lo vives, hasta que no experimentas la emoción es difícil pensarlo. Ganar Mónaco como piloto es una emoción, un sentimiento porque significa mucho, pero ganar en México, en tu País, ni me lo imagino, creo que a nivel emocional sin duda lo superaría", apuntó el mexicano.

Checo adelantó que el Showrun de este año en la Ciudad de México va por buen camino y espera que también se pueda montar uno en Guadalajara.