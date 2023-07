Sueña Germán Sánchez con ir a París 2024

San Salvador, El Salvador .-El clavadista mexicano Germán Sánchez guarda en su maleta una máscara de luchador que tiene cocidas sus iniciales y la saca cuando lo presentan en la fosa de clavados de los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023.

Hace 6 meses el doble medallista olímpico no podía tirar clavados debido a varias lesiones que le costaron perderse el pasado ciclo, hoy en los Juegos Centroamericanos y del Caribe vuelve a soñar con unos Juegos Olímpicos como si se lanzara desde la tercera cuerda del ring.

"Esto es un diamante con mis iniciales, es un diseño personal, del señor Alex Cortés, de Guadalajara y me la pongo porque cada vez que llego de entrenar llego bien cansado y mi hijo me dice 'papi, quiero jugar luchas contigo', a veces estoy bien cansado y le echamos a las luchitas. Esta parte de la lucha me trae recuerdos positivos", contó Germán.

El clavadista tapatío estuvo fuera todo el ciclo olímpico pasado debido a varias lesiones y a su regreso a la fosa se ha encontrado con un nuevo equipo de clavados. La doble medallista olímpica Paola Espinosa, el medallista mundial Rommel Pacheco e Iván García, con quien consiguió la medalla en Alondras 2012 ya se retiraron y una nueva generación de clavadistas emerge.

"Estoy contento de regresar y de estar compitiendo en el máximo nivel, sé que esto es un proceso y tengo bien claro a donde quiero llegar que son los Juegos Olímpicos de París 2024, me encantaría poder retirarme compitiendo en unos Juegos Olímpicos y es para lo que me estoy preparando.

"En enero de este año ni siquiera podía brincar ni hacer clavados y hoy que estoy saltando de nuevo me hace sentir que voy por el camino correcto. Yo quería decidir cuándo retirarme y cuándo va a ser último clavado, merezco un retiro digno de los escenarios y no me hubiera gustado retirarme por una lesión", lanzó.

Germán Sánchez está realizando su propio documental con el que busca registrar cada momento de aquí a París 2024.

