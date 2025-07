Enamoradas del deporte

Germán "Duva" Sánchez se emociona con el éxito de Mía y Lía Cueva, quienes consiguieron el bronce en el trampolín sincronizado en el Mundial de Singapur.

El doble medallista olímpico en clavados recuerda cuando veía al entrenador Iván Bautista entrenar a las gemelas, junto a su hermana Suri, para que se enamoraran del deporte.

"Me da un sentimiento de felicidad porque yo sé que no es nada fácil, sé que también les ha tocado aguantar en ocasiones hasta críticas, diferentes situaciones, me ha tocado ver a su familia invertir en ellas. Sé que no es fácil llegar hasta donde están y hoy poderlas ver realizadas me da mucha felicidad.

"Recuerdo cuando estaba preparándome para los Olímpicos del 2016, Iván agarraba a tres niñas, a Suri y a sus dos hermanas para que empezaran jugando, que se enamoraran del deporte y hoy en día son una realidad", comentó "Duva".

Las gemelas Cueva Lobato forman parte de la nueva generación de clavadistas guiados por Iván Bautista, quien entrenó al "Duva", a Iván "Pollo" García, Alejandra Orozco y Gabriela Agúndez, todos medallistas olímpicos.

"Sabe hacer atletas de cero y los ha llevado desde que no sabían echar un clavado hasta hoy ser medallistas mundiales, medallistas olímpicos y eso es algo que hay que aplaudírselo.

He visto a Iván quedarse hasta las 9 de la noche entrenándolas y este es el resultado de toda esa labor y todo lo que han desarrollado en el equipo".