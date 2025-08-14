Reto olímpico

Gaby Agúndez y Ale Estudillo tendrían dos oportunidades de ingresar al Olimpo como campeonas en Los Ángeles 2028 porque buscarán la clasificación en la plataforma tanto en la prueba individual como en la sincronizada, siendo esta última en la que obtuvieron la plata en el pasado Mundial de Deportes Acuáticos Singapur 2025 y en la que tienen más posibilidades.

Las clavadistas, quienes hicieron mancuerna por primera vez en una justa del orbe, coinciden en que el Equipo Mexicano es hoy más que nunca uno de los rivales a vencer gracias al talento que lo conforma.

"Es el inicio del ciclo olímpico e iniciamos de una muy buena manera, se estrenó pareja, esta dupla, y creo que lo hemos venido haciendo bastante bien desde principios de año y eso nos deja muy contentas, satisfechas y a la vez muy motivadas para todo lo que viene. Nuestro objetivo es Los Ángeles 2028 y vamos a seguir trabajando para que se nos sigan dando los resultados", dijo Gaby, quien busca ir a sus terceros Olímpicos, en entrevista.

"En este Mundial me tocó participar en individual y no me fue como esperaba (acabó en lugar 12), pero siento que voy poco a poco. Es una prueba importante también para mí porque siento que tengo una lista (de clavados) muy fuerte. Creo que puedo dar pelea y sigo, obviamente, aprendiendo; tengo muchas por aprender", expuso Ale.

Va por las chinas

Así como acumulan experiencia y dominio, Agúndez y Estudillo también se clavan en la confianza que les brindan sus ejecuciones para superar en breve a las chinas, algo que hizo Paola Espinosa en Roma 2009 en la plataforma individual.

"Somos una Selección bastante fuerte, que está haciendo cosas que nunca se habían hecho y el mundo lo está notando, no sólo las chinas, y es difícil no verlo", asevera Ale.

"Vimos con Osmar (Olvera) ganarle a los chinos (en el trampolín de 3 metros) y eso a nosotras nos provoca ilusión y nos hace seguir soñando también, es parte de motivarnos unos a otros y decir: ´si mi compañero ya pudo...´, sabemos que son pruebas bastante distintas, (pero) uno también puede, y que nos toca a nosotras trabajar en esos detalles que hacen la diferencia y nos pueden dar más puntos", apuntó Gaby, quien ya tiene el bronce olímpico de Tokio 2020 en sincronizados con Ale Orozco.

Ambas saben que el Mundial de Budapest 2027 será su mayor desafío rumbo a Los Ángeles, porque esa justa repartirá plazas para la justa olímpica y el nivel competitivo será más alto que en Singapur. Ese año también encararán los Juegos Panamericanos de Lima.





TOCA A GABY AGÚNDEZ DAR ´LUZ VERDE´ A CLAVADO

Ejecutar bien los giros, encontrar la vertical y tener una entrada limpia en los clavados sincronizados son factores que dependen del despegue, ya sea desde el trampolín o la plataforma, y para lograrlo hay algo muy importante: el conteo para iniciar el salto.

Podría sonar simple, pero la "luz verde" para comenzar un clavado incide en su ejecución y la calificación y en la dupla de Gaby Agúndez y Ale Estudillo, subcampeonas mundiales en la plataforma sincronizada, la primera es quien la da.

"Está curioso este tema, porque para mí fue todo un reto porque antes yo seguía el conteo, estaba acostumbrada, pues Ale Orozco contaba y ahora me toca; entonces, desde un inicio se habló sobre el tema y se dejó un ritmo en específico, y yo me apego a ello. Aunque estoy contando en voz alta y me limito al conteo, en mi mente estoy concentrada también en el clavado; mi mente está enfocada en el clavado, pero mi voz le da el conteo a Ale", explica Gaby.

"Lo del conteo fue desde un principio así como: ´vas Gaby´, porque yo me siento más cómoda así, y ella estuvo de acuerdo, y creo que sí (será permanente). Yo intento concentrarme en sólo escucharla, pero igual es muy curioso porque como que sí escuchas, pero estás concentrada en el clavado", comenta Ale.

SE SINCRONIZAN SUS MAESTROS





Shi Qingyang -mejor conocido como Epi Shi- e Iván Bautista son claro ejemplo de que los planes de trabajo de un entrenador chino y uno mexicano pueden sincronizarse como lo demostraron Ale Estudillo y Gaby Agúndez con su plata en la plataforma por parejas del Mundial de Deportes Acuáticos Singapur 2025.

Estudillo, alumna del técnico de origen chino -quien adoptó el nombre de Epifanio-, y Agúndez, discípula del mentor oriundo de Hidalgo, pero que ha hecho su carrera en Jalisco, debutaron este año como dupla e iniciaron con el pie derecho el ciclo olímpico rumbo a Los Ángeles 2028.

"Ale con su lista individual y yo con la mía y en nuestra lista junta de sincronizados, lo platicaremos en su momento; claro que al final todo el trabajo es con la meta de que vamos a Juegos Olímpicos y sabemos que hay que ir paso por paso y año por año.

"Éste (2025) ya terminó y ya tuvimos nuestro análisis y retroalimentación y vamos a saber en qué vamos a trabajar para el siguiente, y en 2027 sabemos perfectamente que el Mundial (Budapest) es lo más importante, porque se empiezan a repartir las plazas para Los Angeles; sabemos que hay que llegar bien preparadas ahí", expuso Agúndez

"Hasta el momento vamos bien, es el primer año y vamos aprendiendo todos como equipo, Gaby e Iván y Epi y yo, creo que las cosas van funcionando y siento que en el sincronizado (Bautista) nos ayudó mucho y lo agradezco en comunicación con Epi, quien me ayuda y da consejos. Hasta el momento vamos a seguir platicando y en comunicación para ir mejorando y creo que así se irá haciendo", dijo Estudillo.