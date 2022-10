Se declara lista Gaby Agúndez hacia París 2024

"Lo importante era estar al 100, fueron días difíciles, yo que siempre me mantengo activa, fue complicado mantenerme dos semanas en cama sin poder moverme. Regresar de una operación no es nada sencillo. El doctor me dijo 'si quieres llegar a París en las mejores condiciones tienes que operarte", contó la clavadista en videoconferencia.