Cae otro bronce en World Games

CIUDAD DE MÉXICO.- México sumó esta mañana un bronce más a la causa en los World Games Chengdu 2025.

Valentina Letelier subió al podio de tercer lugar en los 15 mil metros del patinaje de velocidad en línea para sumar si primera presea en estos Juegos, luego de su octavo lugar en los 10 mil metros por puntos. En la edición pasada de la justa, en Birmingham 2022, Letelier ganó la plata en esta misma prueba. La deportista de 33 años aún compite en tres pruebas más en la pista de Chengdu.

La colombiana Gabriela Rueda se quedó con el oro mientras que la francesa Marine Lefeuvre se quedó con la plata.

La delegación tricolor que participa en estos World Games ha ganado hasta ahora dos oros, una plata y dos bronces y se espera que tena un buen cierre de la competencia ya que este miércoles inició el flag football, disciplina en la que es favorita sobre todo en la rama femenil, así como el raquetbol.