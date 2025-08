El Canal Fox regresa a México enfocado en contenido deportivo

El canal Fox vuelve a México; se enfocará en contenido deportivo

Lunes, 4 de agosto de 2025 17:40 | Deportes | FOX-TELEVISIÓN

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 4 (EL UNIVERSAL).- El canal Fox que fue popular a principios del siglo con programación dedicada meramente al entretenimiento vuelve a México para una nueva faceta, inclinada totalmente al deporte.

La señal que alguna vez emitió programas como The Simpsons, Malcolm in the Middle, Bones y 24 entre muchas otras ahora transmitirá partidos de la Liga MX. A través de un comunicado de prensa, Fox Corporation anunció el regreso del canal a México, sin costo alguno durante agosto del 2025 a través de la aplicación de streaming, Tubi.

Será hasta el 1 de septiembre que Fox haga su regreso triunfal a la televisión de paga con una oferta deportiva que — además del futbol mexicano de primera división — tendrá la UEFA Champions League, la Premier League, la FA Cup, la Ligue 1, la Coppa de Italia y la Saudi Pro League.

En cuanto a la Liga MX, los equipos que serán transmitidos por Fox son: Pachuca, León, Tijuana, Querétaro, Toluca, Tigres, Bravos, Puebla y Mazatlán, además de la Concacaf Champions Cup en exclusiva.

Eso solo en la oferta futbolística, que además tendrá programas de debate sobre estas competencias. Además del futbol, Fox tendrá automovilismo con la Nascar Mexico Series, el World Rally Championship, el World Enduro Championship, MXGP y la Fórmula E; y otros deportes.

Además de Tubi y los servicios de televisión de paga, Fox formará parte de la aplicación de Caliente TV en donde ya se transmitían los partidos de la Champions League.