¿Buscará Max Verstappen el récord de Schumacher y Hamilton?

Por: Agencia Reforma

Enero 06, 2025 - 02:47 p.m.

Después de ganar su cuarto campeonato consecutivo en la Fórmula Uno, la pregunta que muchos se hacen es si Max Verstappen tiene en mente romper el récord de más títulos en la categoría, el cual ostentan Michael Schumacher y Lewis Hamilton con siete cada uno.

Con 27 años, todo parecería indicar que Verstappen tiene todo para intentar llegar a ocho títulos y convertirse en el máximo ganador de la historia del Gran Circo.

Sin embargo, el neerlandés ha dejado claro en múltiples ocasiones que no quiere permanecer en la F1 durante mucho tiempo, por lo que romper ese récord tal vez no está dentro de sus principales prioridades.

"(Sería) increíble, (pero) no es realmente necesario", dijo el piloto de Red Bull a la F1.

"Sé que no puedo hacerlo para siempre. Me encantan las carreras, competir al más alto nivel con tantos pilotos increíbles, pero llegará un día en que quiera relajarme un poco más. Sólo se vive una vez. Cuando estás al final de la treintena, a principios de los 40, tu cuerpo va decayendo un poco de forma natural. Por supuesto que puedo pasarlo en la F1, pero también quiero hacer otras cosas. Quiero maximizar mi tiempo de vida en este planeta", agregó.

Ahora mismo Max parece estar pasando por el mejor momento de su carrera, por lo que buscará seguir disfrutando dentro de las pistas, cosechando éxitos y mantenerse en la élite de la Fórmula 1.

"Me encanta ser competitivo, me encanta ganar campeonatos, me encanta ganar carreras, pero llega un momento en que la familia es lo primero, porque la gente se hace mayor, y realmente tienes que saborear esos momentos. Por ahora, estoy muy contento con lo que estoy haciendo. Intentaré hacerlo todo el tiempo que pueda, que lo disfrute y sienta que también merece la pena", señaló.

En la temporada 2025, Verstappen intentará convertirse en apenas el segundo piloto que consigue cinco campeonatos consecutivos en la historia de la F1, después de lo hecho por Michael Schumacher entre el año 2000 y el 2004.