Finau, líder del México Open; Pereda, duodécimo

Por ahora, Tony le saca un impacto de ventaja sobre el sudafricano Erik van Rooyen y el estadounidense Brandon Wu, quienes siguen empatados en el segundo lugar.

"Después de 36 hoyos no creía sentirme tan bien; la verdad es que he jugado un golf increíble. Ahora sé que tengo lo necesario para ganar, es un campo que conozco bien y si me mantengo así estoy seguro que puedo dar la pelea este fin de semana", explicó el subcampeón de la edición 2022.

La mejor actuación mexicana correspondió nuevamente al veracruzano Pereda, quien se ubicó en la posición 12 con una buena ronda de 70 golpes que lo mantiene en el Top 15.