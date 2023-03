No cree Alonso que pueda quitarle el triunfo a Checo Pérez

El asturiano dio un susto en la Q1 luego de un trompo con el Aston Martin y pese al descontrol escaló hasta el tercer lugar, el veterano también fue protagonista de las tres prácticas y ratificó su buen paso.

"No creo que haya ninguna posibilidad de quitarle la victoria a Checo. No quiero sonar pesimista, pero ese no tiene que ser nuestro objetivo. En ritmo, los Red Bull están en otra liga", describió el español.