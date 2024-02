Apoyan turistas a guerrerenses

Acapulco, Guerrero

La familia Jacobo Capur se solidarizó con la gente de Acapulco al venir al Abierto Mexicano de Tenis.

Por un momento pensaron que el torneo no se realizaría por los daños causados del huracán, sin embargo, tuvo que pasar una década para que Yasmín pudiera venir al torneo, luego de perseguirlo por años.

"Me encantan todos los deportes por mi hijo, después vino el huracán y pensamos que ya no podríamos venir, y ahora estamos felices de estar aquí. Mi hijo me dijo que viera el estadio y yo lloraba.

Sentí horrible de ver las imágenes, no tanto el tenis, por la gente. Que el torneo se realice es una manera de empezar a reanimarse", expresa Yasmín Capur.

Su hijo, Michel, agrega su deseo porque continúe la ayuda para las familias afectadas de Guerrero, incluso después del Abierto Mexicano.

"Esto es una pequeña parte de Acapulco y todavía necesitan ayuda, sigue habiendo personas sin casa. Estamos felices de que hayan hecho un esfuerzo".

Raúl Jacobo, padre de Michel, aplaude que el torneo sea una fuente de ingresos para decenas de familias. "No sé si a la gente la trajeron de afuera o es de aquí, pero le están dando trabajo".

Y Angélica Rique pide no abandonar a las familias del puerto guerrerense. "Generar turismo no sólo es el Abierto, hay que continuar viniendo a Acapulco y no hay que abandonarlos".