Ana Gabriela Guevara y los problemas con los deportistas acuáticos

Aquí está el texto de la noticia: "A escasos meses de distancia para que comiencen los Juegos Olímpicos París 2024, los problemas entre la Conade y los deportistas acuáticos respecto a la falta de apoyo económico se mantienen. Sin embargo, Ana Gabriela Guevara, titular de la Comisión, se mantiene en su postura de enfrentamiento.

Esta vez, los reclamos vienen por parte de Osmar Olvera, quien ganó medalla de oro en el Mundial de Natación en Doha, pero Guevara respondió que 'no hay viabilidad para darles la beca'.

'Se los expliqué mil veces. Es ilegal el Comité Estabilizador, no tiene calidad jurídica, mientras el Comité Estabilizador prevalezca, no podemos permitir recursos. Que exhiban su acta constitutiva, hagan valer su condición jurídica y entonces podamos abrir la vía económica para los deportes acuáticos', declaró la directora de la Conade.

'No hay viabilidad para darles la beca. Hemos hecho tarjetas para informarle a todas las autoridades del por qué no y por qué están en esa situación. Si nosotros caemos en el chantaje, y los atletas, se puede tipificar un daño patrimonial por darle a quien no le puedes dar. Si nosotros nos brincamos la cuerda y se los damos porque son atletas, están calificados y son medallistas, pero no cumplen con el requisito, es casi, casi como robar, tomar dinero no otorgado para eso', agregó Guevara en Sportbiz 2024.

Dicha polémica entre Conade y atletas se mantiene mínimo desde hace un año y los deportistas han tenido que recurrir a otras herramientas para conseguir recursos. Algunos vendieron trajes de baño, otros consiguieron un trabajo por fuera del deporte y hay casos de quienes pidieron ayuda vía redes sociales.

Sobre su continuidad al frente de la Comisión Nacional Cultura Física y Deporte, Ana Gabriela dejó en claro que así será hasta después de la justa olímpica, cuando acabe el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

'Parafraseando al presidente: 'yo no sudo calenturas ajenas'. Voy a terminar el proceso, mi compromiso con él es terminar la administración con los Juegos Olímpicos, entregar buenas cuentas al país, hacer lo mejor con el equipo mexicano y una vez que concluya todo lo demás, determinaremos cuál es el siguiente paso', explicó".