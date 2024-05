Tiene Woods mal comienzo

Louisville, Kentucky

Tiger Woods considera que hicieron falta tres hoyos para recuperar el "flujo competitivo" de un torneo de golf, el jueves en Valhalla.

Se requerirá algo más que buenas vibras y adaptación para que Woods siga en actividad el fin de semana en el Campeonato de la PGA. Por ejemplo, necesitará birdies, muchos de ellos.

El veterano de 48 años se abrió paso apenas hacia una ronda de 72 golpes, uno encima de par, durante la primera ronda, muy por detrás de Xander Schauffele, quien marcó un ritmo récord en el inicio del certamen.

Fue la décima ronda consecutiva en par o peor por parte de Woods en un major desde el Campeonato de la PGA de 2022.

El problema esta vez no fue su salud, ni el recorrido sinuoso con algunas elevaciones en un campo enclavado en los suburbios orientales de Louisville.

Más bien fue que Wood estaba oxidado.

Envió la pelota casi tan lejos como Keegan Bradley y Adam Scott, quienes jugaron junto a él. Salió de algunos atolladeros. Se dio incluso algunas oportunidades de birdie, particularmente en sus últimos nueve hoyos.

Pero simplemente no embocó los suficientes.

Para colmo, su toque lo abandonó en la parte final. Debió realizar tres putts a 39 pies del hoyo ocho, par tres –su 17mo hoyo del día. Debió hacer lo mismo a 34 pies del 4, ubicado cuesta arriba, para convertir un comienzo promisorio en más de lo mismo para un jugador que no ha finalizado una ronda en números rojos dentro de un torneo oficial desde el Genesis Invitational de 2023.

"No estuve muy bien", reconoció Woods. "Tuve mala velocidad en el 8, me pasé del hoyo. Y en el 9 me quedé corto".