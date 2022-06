Expulsado del Paraíso

"A mí siempre me gustó la lucha libre, pero me estuve dedicando mucho a los negocios familiares, hasta que un día me decidí a meterme de lleno, aunque por mi edad no me recibieron ni en la arena México ni en otros lados hasta que llegué con la familia Tom Mix y ellos me entrenaron hasta que me dijeron que ya estaba listo para debutar.

"Mi familia me dijo que ya estaba grande que los golpes podrían ser más duros y sí, pero también si tú quieres algo, no hay día ni edad ni tiempo para no lograrlo", compartió.

El Malévolo Celestial tiene tantas ganas de entrar en el gusto del público que ha invertido una gran cantidad de dinero para confeccionarse más de 35 equipos diferentes.

"Los equipos no son nada baratos, el trabajo con el mascarero es muy duro y la inversión es muy grande, pero si no invertimos no mantenemos nuestra imagen y la gente no capta la esencia que tienes tú como luchador", concluyó.