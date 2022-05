Explica Tyson derrota del 'Canelo' ante Bivol

Tyson incluso ejemplifica en un video que subió a sus redes sociales cómo debió atacar el mexicano a su oponente en la pelea por el título mundial semipesado de la AMB, el cual perdió por decisión unánime.

"Creo que si 'Canelo' hubiera usado su jab de manera efectiva, fuerte, el rival no hubiera podido acercarse. Entró porque no se preocupaba por el jab de 'Canelo'. Eso le permitió ser más agresivo y valiente. Sin jab, no tienes defensa; sin el jab, van a terminar entrando y fue lo que pasó", fue el análisis de Tyson.

El consejo que más recalcó fue el del jab, incluso en el video se ve al ex boxeador practicar con un costal.

"La próxima pelea, usa el jab y es una pelea distinta. Es muy básico. Con el jab, te mueves, anticipas las combinaciones. Si usa el jab, habría sido una pelea distinta".

"Canelo" tendrá una revancha, así venía estipulado en el contrato de la pelea, Bivol estaría dispuesto a pelear, pero buscará un pago de bolsa garantizada mayor al recibido el sábado pasado.