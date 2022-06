Estoy en mi mejor momento: ´Checo´

{"quote":"Debemos dejar la emoción a un lado y centrarnos en la próxima carrera, que es Azerbaiyán. La lucha por el Campeonato está muy apretada, así que tenemos que estar totalmente concentrados"."}

"Me alegró mucho prolongar mi estancia en el equipo hasta al menos 2024, eso muestra el gran trabajo que hemos hecho juntos y lo contentos que estamos el uno con el otro", dijo Checo en declaraciones que compartió Red Bull.

"Tener mi futuro decidido me permite estar centrado al cien por cien en el objetivo principal de ganar carreras y títulos mundiales. Es increíble cómo el trabajo duro siempre da sus frutos. Hace dos años estaba sin asiento en la Fórmula Uno y hoy estoy en el mejor equipo. Sólo puedo decir que estoy feliz y muy agradecido por la oportunidad".

Con siete fechas disputadas, el piloto tapatío sumó su primera victoria en el Gran Premio de Mónaco y segundos lugares en Australia, Emilia-Romaña y España en las últimas cinco carreras.

"Hoy creo que estoy en el mejor momento de mi carrera y conduciendo para un equipo que siempre busca la perfección, que es el complemento perfecto para mí y para cualquier piloto. Todavía me emociona pensar en lo que logramos como equipo en Mónaco, ver la alegría que le dio a mi familia y a mi país me motiva mucho", comentó "Checo".

Hace un año, Pérez ganó en Azerbaiyán su primera carrera como piloto de Red Bull, algo que calificó como especial, pues al tapatío se le dan los circuitos callejeros al haber ya triunfado y logrado podios en Bakú y Mónaco, dos de las siete pistas urbanas con las que cuenta actualmente la F1.

UN BUEN INICIO EN AZERBAIYÁN

Nada ni nadie puede detener al mexicano Sergio Pérez en Bakú. Motivado por su reciente victoria en el Gran Premio de Mónaco, el piloto de Red Bull llegó al Gran Premio de Azerbaiyán con la encomienda de mantener su buena racha en los circuitos urbanos.

En la primera sesión, el tapatío fue el más rápido con 1´45"476, mientras que en la segunda terminó detrás del Ferrari de Charles Leclerc.

"Fue un buen comienzo del día. La P2 no fue tan bien como nos hubiera gustado. Probablemente tomamos algunas direcciones equivocadas, solo estábamos explorando, y simplemente no funcionó. No pudimos resolver este problema (la velocidad a una vuelta).

"Tenemos esos datos con ambos neumáticos a largo plazo. Creo que hay buenos datos para analizar esta noche y, con suerte, podremos reunirlos todos mañana en la calificación", dijo Pérez.

La clave para llevarse la pole position en Bakú será no cometer errores en ninguno de los sectores, ya que los tres tienen su grado de dificultad.

"Creo que Bakú tiene que ver con la confianza. Se trata de no cometer errores porque aquí lo que realmente puede atraparte es cometer esos errores, perder tiempo en la pista, comenzar con el pie izquierdo y puedes comprometer tu fin de semana con bastante facilidad aquí, por lo que es muy importante no meterse en problemas", finalizó.