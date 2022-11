Estafan a medallistas olímpicos extranjeros en la Copa Heller de Natación en Querétaro

La cuarta edición de la Copa Heller tuvo lugar en la alberca olímpica del Parque Querétaro 2000, del 24 al 27 de febrero de este año. En el evento participaron más de 900 nadadores de todas las categorías, incluidos los tres mexicanos que representaron a México en los pasados Juegos Olímpicos: Ángel Martínez, Melissa Rodríguez y Gabriel Castaño.

La Copa Heller toma su nombre de una empresa alemana que fabrica piezas para maquinaria pesada y que tiene unas instalaciones en la ciudad de Querétaro. Sin embargo, la empresa no tiene nada que ver en la realización del evento ni es patrocinador del mismo. Salvador Icazbalceta se desempeña como gerente general de Heller Machine Tools de México y desde hace cuatro años creó esta competencia.

Para la más reciente edición, Icazbalceta se comprometió a pagarles distintas cantidades de dinero a los participantes, así como los viáticos correspondientes. La mayor cantidad que podría cobrar un extranjero eran 10 mil dólares (200 mil pesos) y un mexicano hasta 2 mil (40 mil pesos).

Igual que cada año, los acuerdos con los deportistas fueron de palabra. No se firmó ningún contrato, pues la invitación la hizo de maneral verbal un integrante del Comité Organizador, Raymundo Trujillo, quien le ofreció a los nadadores distintos pagos con base en un tabulador diseñado por él mismo que valora los resultados obtenidos a lo largo de la carrera de cada uno de los elegidos para participar en dicho evento. Así accedieron a participar en una competencia que ya conocían y en la que no habían tenido problemas.

Sin embargo, Trujillo se dio cuenta de que los nadadores no recibirían sus pagos cuando la noche del domingo 27 de febrero, una vez concluidas las competencias, Salvador Icazbalceta le informó que sus cuentas bancarias habían sido bloqueadas, pero le avisó que se comprometía a pagar a la brevedad.

"(Cada año) cuando termina la Copa Heller nosotros (el Comité Organizador) invitamos a los nadadores a una cena, y ahí se les paga. En esta ocasión Salvador me dice que no podrá pagar ese día, pero queda muy formal en pagar después. Posteriormente, tuve unas diferencias con él porque es el encargado de la Federación Mexicana de Natación (FMN) en Querétaro. Surgieron unos problemas porque yo tenía que ver por los deportistas a mi cargo (Trujillo también es entrenador en dicho estado), se molestó y cortó relación conmigo, pero yo ya tenía a los nadadores preguntándome por su dinero", explica Trujillo.

Los nadadores internacionales que participaron en la Copa Heller son los recientes medallistas en Tokyo 2020: la canadiense Sidney Pikcrem (bronce en la prueba de 4x100 estilos), los estadounidenses Chase Kalisz (oro en 400 metros estilos), Jay Litherlan (plata en 400 metros estilos ) y Michael Andrew (oro en 4x100 estilos); el neerlandés Arno Kamminga (dos medallas de plata, en las pruebas de 100 y 200 metros pecho) y la húngara Katinka Hosszu, tres veces campeona olímpica

Otros reconocidos nadadores que también fueron timados son: el trinitario Dylan Carter (dos veces medallista mundial en 50 metros mariposa), el brasileño Leonardo de Deus (finalista en campeonatos del mundo) y la venezolana Jesserik Pinto (ocho veces mundialista).

Los primeros en denunciar la falta de pagos fueron los nadadores mexicanos Ángel Martínez, Miguel de Lara, Héctor Ruvalcaba, María Mata Cocco y Melissa Rodríguez quienes grabaron un video que compartieron a la comunidad acuática para expresar su inconformidad por el comportamiento abusivo de Salvador Icazbalceta.

Otros mexicanos que no aparecen en el video, pero a quienes se les adeuda su dinero, son Gabriel Castaño, Joshua Aceves, Ricardo Vargas, Miguel Chávez.

En entrevista con Proceso, el entrenador Raymundo Trujillo asegura que el dinero recaudado por concepto de la venta de boletos, inscripciones de los nadadores amateurs (650 pesos por persona), firma de autógrafos, fotografías y convivencia en cenas con los nadadores olímpicos se depositó a la cuenta de Citibanamex de Elsa Liliana Mares González, quien es esposa de Salvador Icazbalceta.

Según explicó, de ese dinero se pagaría a los nadadores contratados. El entrenador aclara que él sí quiere saldar los adeudos y acusa a Salvador Icazbalceta de lavase las manos con el argumento de que "él no les debe nada porque no hay contrato". Trujillo dice que le ha pedido tiempo a los nadadores, ya que él no cuenta con el dinero suficiente para pagar la deuda.

"Yo contacté a los nadadores (para invitarlos a la Copa Heller), entonces es a mí a quien buscan (para cobrarle). Algunos entrenadores que pudieron hablar con Salvador me dicen que la respuesta que les da es que él no los invitó y que no les debe nada; que el dinero se los debo yo. Sin embargo, todas las ganancias del evento entraron a la cuenta de su esposa".

Trujillo añade que desde febrero habló con los nadadores para explicarles que en agosto recibirían su dinero. No obstante, hasta la fecha sólo se le ha pagado a dos de los 18 afectados, al estadounidense Chase Kalisz y al mexicano Ángel Martínez, a quienes les debían 10 mil y 2 mil dólares, respectivamente.

"A ellos ya se les pagó a través de un patrocinador que yo busqué porque pretendo cumplirles y porque quiero seguir haciendo el evento. No quiero que se pierda porque es un buen evento a nivel nacional. Se había dado como plazo agosto y no se pagó; no hay fecha, pero sí saben que se les va a pagar. No es fácil conseguir un patrocinador que pague las deudas de otro".

Esta reportera contactó al olímpico Ángel Martínez quien relata que en las ediciones anteriores los pagos siempre se realizaron a tiempo, pero este año comenzaron a preocuparse cuando el organizador del evento no les contestaba los mensajes. Después de unos días, Trujillo les informó que Salvador Icazbalceta no les pagaría.

"Fue ahí cuando nosotros nos comenzamos a preocupar respecto al pago porque éramos todos los nadadores mexicanos y extranjeros; entonces subimos el video, no tenemos nada en contra de Salvador, pero sí queremos lo que se nos prometió y lo que es justo", dice.

El deportista olímpico también explica que ha hablado con algunos de los nadadores extranjeros quienes le comentaron que están muy molestos por la situación, incluso Katinka Hosszu tuvo la intención de iniciar acciones legales, pero como no existe un contrato sería ocioso intentarlo.

El nadador tamaulipeco señala que el incumplimiento de Icazbalceta deja muy mal parado a México, pues todos los deportistas internacionales ya no tienen ganas de regresar a competir al país.

"A todos (los nadadores internacionales) les gustó la experiencia y la competencia, pero al no recibir el dinero que les prometieron pues se quedaron con la sensación de no querer venir. Katinka Hosszu quería demandar, pero como no hay contrato no se puede".

Martínez dice que los nadadores mexicanos aceptan participar en este tipo de eventos en los que no firman contratos porque necesitan el dinero que reciben, ya que las becas que reciben por parte de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) son insuficientes para solventar los gastos que genera su preparación como deportistas de alto rendimiento.

"Patrocinadores se echaron para atrás"

En entrevista con Proceso, Salvador Icazbalceta aclara que nunca se ha negado a pagar los honorarios de los nadadores que participaron en la Copa Heller, sino que todo se debe a una confusión ocasionada por que tres de los patrocinadores de la competencia se "echaron para atrás". El empresario se rehusó a dar los nombres.

Del mismo modo, asegura que sí absorbió todos los gastos de transporte, hospedaje y alimentación de los competidores antes del inicio de la competencia, por lo tanto, no se les deben los viáticos como aseguran los nadadores en el video que difundieron.

Pese a que los nadadores y Trujillo argumentan que perdieron contacto con Icazbalceta, él afirma que sí ha mantenido comunicación con los afectados y les ha explicado la situación, pero no les ha negado el pago; además de que ha mantenido informada a la FMN. "El adeudo se les va a pagar, he tenido contacto con algunos nadadores y saben que se les va a pagar", insiste.

Salvador Icazbalceta destaca que los señalamientos en su contra son "un ataque personal" de parte del grupo de la natación que lidera Trujillo en Querétaro.

"Yo soy el representante de la Federación aquí en Querétaro y hay muchas grillas, se vendieron boletos y playeras para solventar los gastos pero no fue suficiente. La situación se salió de control por varios patrocinadores que se echaron para atrás por la pandemia, no diré sus nombres para no quemarlos. El pago se hará, la Copa Heller siempre ha estado en números rojos, no es que yo me haya quejado con las ganancias, el dinero que entró a la cuenta de mi esposa se utilizó para aviones, hospedaje, comidas y gastos operativos", enfatiza.

Icazbalceta asegura que no estaba enterado de los dos pagos que ya hizo Raymundo Trujillo y que va a "cumplir su compromiso con los nadadores".