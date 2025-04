Un inicio que ilusiona

El Club de Golf Chapultepec abrió sus puertas para recibir a todas las estrellas del circuito saudí, LIV Golf, en su primera presentación en Ciudad de México.

La afición mexicana atestiguó el primer día de actividades en el poniente de la capital mexicana con un ambiente apto para toda la familia. Música en vivo, oferta gastronómica, actividades para los más chicos y el derroche de talento de los 10 equipos del circuito crearon un ambiente único.

Las familias mexicanas acompañaron a sus ídolos en cada uno de los 18 hoyos disputados en la ronda 1. El clima capitalino, aunque soleado, se prestó para una tarde de mucho golf que culminó con la presentación del DJ brasileño Alok y la banda de pop mexicano Belanova.

LA COMPETENCIA

Abraham Ancer hizo 72 golpes (+1) para culminar en el puesto 36 de la Primera Ronda del LIV Golf México que se disputa en el Club de Golf Chapultepec. El reynosense buscará reponerse hoy sábado, ya que cometió tres bogeys, sobre todo en los hoyos 12 y 14 que le impidieron subir en la clasificación.

Por su parte, Carlos Ortiz quedó sexto, reponiéndose de dos bogeys en los primeros hoyos y fue el mejor golfista mexicano de la jornada en la LIV Golf, ya que del hoyo 9 al 18 logró cuatro birdies y acabó el campo con 68 contactos (-3).

Bryson DeChambeau encontró su revancha.

Tras quedar quinto en la ronda final del Masters de Augusta, recientemente, el estadounidense se llevó el liderato de una peleada fase de 18 hoyos, el cual se aseguró con un tiro de 391 yardas para llegar al green del primer hoyo y terminar con 63 golpes, ocho abajo del par, para superar los 62 contactos de Cameron Smith (-7).

Jon Rahm se metió a la pelea en el tercer puesto al igualar con Smith y el cuarto puesto se lo quedó Bubba Watson (-5), quien estuvo como líder en los últimos hoyos, pero un bogey en el 15 le costó caro y tuvo que conformarse con el cuarto lugar.

"Fue una ronda divertida con jugadores increíbles, muy luchada, pero me sentí bien; los fanáticos son increíbles y ruidosos", mencionó DeChambeau. La segunda ronda se disputará a las 12:05 horas (tiempo del centro de México).

"Fue un comienzo lento, pero ya sabes cómo es esto. Me sentí mal por no poderle dar la mano a toda la gente que me la extendía y no voltear a los que me gritaban, pero tenía que concentrarme en el momento", dijo Ortiz.