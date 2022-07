Radical, un luchador de izquierda

Dentro de Welcome To Mi Barrio, los demás son personajes, parafernalia y algunos hasta se sienten acróbatas, pero el único luchador real que conoce la lona soy yo". Radical / Rudo

Mientras que en la mayoría de los gladiadores está de moda hablar de lances, para Radical es de siempre hablar de ideologías luchísticas.

Aleccionado por sus padres en los pensamientos de izquierda, con una estrella roja en su máscara y admirador de los Hermanos Flores Magón, quienes combatieron la dictadura porfirista, el esteta no sólo tiene la consigna de defender su estilo de lucha libre, sino también de retirar del encordado de Welcome To Mi Barrio a los que él llama "acróbatas".

"Los textos de los hermanos Flores Magón son aplicables a cualquier campo del ser humano, quien no lucha está condenado; yo lucho para mí y para demostrar que tiene bases y coherencia mi ideología", aseguró el originario de Pachuca, Hidalgo.

Radical no pretende ser profesor de próximas generaciones luchísticas, sin embargo espera que haya quien lo siga para profesar la lucha recia que maneja.

"Me gustaría que algo de la forma en la que yo percibo y conceptualizo la lucha libre se quede para otras generaciones, ese es mi lucha", concluyó.