Marco Verde tiene triunfal regreso a México

Luego de su espectacular debut como boxeador profesional, en el que derrotó por nocaut a Michel Polina en 44 segundos, Marco Verde volvió a México.

El pugilista que logró hace apenas unos meses la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de París 2024, compartió su emoción por empezar de gran manera su trayectoria, adelantando que en el mes de julio volverá al encordado en México con el objetivo de sumar más experiencia.

"Feliz de lo que significó la aventura y por el resultado, íbamos por una pelea a seis rounds pero se terminó antes. La intención es volver a pelear en julio en México y también en septiembre, lo hablaré con Eddy Reynoso y pronto tendrán noticias. Me gustaría seguir sumando experiencia y rounds en los próximos meses para alcanzar el mejor nivel".

Marco Verde, quien estuvo en cada momento de su debut acompañado por su padre, recordó cada instante vivido en la ANB Arena de Riad, en especial la felicitación que recibió por parte de Saúl "Canelo" Álvarez al llegar al vestidor.

"El caminar al ring fue algo muy bonito, el poder escuchar el corrido de Mazatlán significó mucho. Había un buen ambiente, no me sorprendió por la experiencia en otros lugares del mundo, pero a la gente de allá les gusta el boxeo. Luego de la pelea pude saludar a 'Canelo' Álvarez y platicar con él. Me felicitó por el trabajo realizado en los Juego Olímpicos y me dio el apoyo para todo lo que venga en la nueva aventura".

El boxeador mazatleco, quien presumió ser testigo de honor de las victorias de Jaime Munguía y Saúl "Canelo" Álvarez, habló del estilo de pelea del cubano William Scull, agregando que el triunfo del tapatío fue contundente al controlar toda la contienda.

"Me ha tocado pelear con cubanos, esa es la escuela que ellos tienen. Se tenía que hacer una pelea muy tranquila. inteligente y de pocos golpes. La victoria de Saúl fue clara ya que dominó todo el combate".