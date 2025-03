Rivalidad entre Canelo Álvarez y David Benavidez

Ciudad de México.- Para el pugilista mexicano, Saúl "Canelo" Álvarez, la razón por la que no ha querido enfrentarse a David Benavidez es sencilla: "No ha logrado nada", aunado a que sus palabras hacia él han sido irrespetuosas. Así lo aseveró el tapatío, quien tendrá como su próximo rival a William Scull. "No sé bien cómo responder esto, pero creo que la forma en que habla. Él cree que es Superman. Es muy irrespetuoso, no sólo conmigo, con todos. No ha logrado nada, ni siquiera es campeón y ya no está en mi categoría. Hay muchas cosas que no tienen sentido", sentenció en entrevista para los micrófonos de FightHype.

Después de enfrentarse a Edgar Berlanga y defender su campeonato absoluto de los supermedianos, el "Canelo" prefiere centrarse en su próximo combate ante Scull en Arabia Saudita, el cual verá luz hasta el próximo 3 de mayo.

"En este punto de mi carrera puedo hacer lo que quiera, nadie puede quitarle nada a mi legado. Si ven mi historial he peleado contra todos los mejores, todos los élite. Estoy muy satisfecho con mi trayectoria", finalizó Álvarez.





¿Cuál es la postura de David Benavidez?

A principios de año, el boxeador estadounidense aseguró que no quiere enfrentarse al "Canelo" Álvarez por el dinero, sino por la gloria.

Sin embargo, después de derrotar a David Morrell por decisión unánime y conseguir el título "regular" de peso semipesado de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), aclaró que ya no tiene interés de enfrentarse ante el pugilista mexicano.

"Yo ya no estoy pensando en el ´Canelo´. Pienso en los mejores de mi peso. Me siento orgulloso. Muchos fanáticos me apoyaron. Yo ya me siento campeón mundial. Quiero seguir ganando a los mejores de mi peso", confesó en entrevista de ESPN.

Aún así, Benavidez podría cambiar nuevamente de opinión, pese a las constantes negativas que ha recibido por parte de Álvarez.