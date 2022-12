'Canelo' quiere a Bivol en las mismas condiciones

"Si le gano van a decir que bajó a las 168 libras, pero no dicen nada si yo subí a 175 libras, pero si lo bajo a las 168 dirán que lo bajé de peso y que por eso le gané, entonces quiero pelear en las mismas condiciones de la pelea pasada para que no haya excusas de nada.

El boxeador tapatío señaló que no tiene un rival fijo, ni mucho menos una fecha establecida para 2023.

"Yo quiero un rival de nivel porque siempre quiero ofrecer lo mejor a la gente, y las mejores peleas como siempre lo he hecho en todos los años. (2022) ha sido un año de mucho aprendizaje también en muchas cuestiones como profesional, y es lo que me gusta, seguir aprendiendo, avanzando hacia delante, y de los errores que uno comete aprender, es lo que me ha llevado a donde estoy, y he aprendido mucho, fue un buen año para mí".

"No tengo fecha para volver a pelear, en enero voy a empezar a boxear a ver qué tal está mi mano. La verdad es que me encantaría volver a pelear en México, llevo muchos años queriendo pelear aquí, pero hay veces que se complica, a veces es imposible, pero me encantaría, voy a platicarlo bien, la idea era regresar a México en mayo, pero se complica por cosas del otro peleador, pero veremos qué día puedo volver a pelear aquí", comentó.

El 'Canelo' Álvarez indicó que el combate contra el inglés John Ryder tampoco es seguro.

"Sería interesante pelear en Londres, él es de ahí, sería muy grande, pero la verdad es que ahorita no he hablado ni me he puesto a negociar, estoy ocupado en mi rehabilitación. Antes de venir a México me revisé la mano, en enero puedo empezar a boxear, y veremos si es Ryder o es otro", expresó.

Por otra parte, Saúl 'Canelo' Álvarez reconoció que se dejó llevar por sus emociones cuando vio la camiseta de México en el suelo del vestidor de Argentina, lo que él interpretó como que Lionel Messi había faltado al respeto al jersey tricolor.

"A veces a uno lo agarran en... Soy muy apasionado de mi país, siempre lo haré, voy a defender a mi patria donde sea, pero me dejé llevar por el momento, pero es parte del aprendizaje y estoy contento que Argentina ganó, me da gusto y los felicito", comentó.

Finalmente se dijo emocionado por la develación de su estatua en Juanacatlán.

"Se me puso la piel chinita, es un honor, como dijo el escultor: 'nunca había visto a una persona de 32 años que le hicieran una escultura', y yo estoy muy agradecido con todos los que hicieron posible esto, y seguiré representando a mi pueblo y a mi País con mucho orgullo", manifestó.