¡Precios por las nubes!

Apenas el martes arrancó la venta para la pelea del 6 de mayo en el estadio Akron entre el mexicano Saúl Álvarez y el británico Hong Ryder, pero los sitios de reventa, en promedio, ya están cotizando los boletos cuatro o hasta cinco veces más que el precio original.

Los tickets más económicos que salieron en la venta oficial fueron de 420 pesos, y ahora ya andan en promedio en 2 mil; mientras que los más costosos, de 51 mil 200 pesos, ya se encuentran en casi 250 mil, y a esa cifra hay que agregarle cargos por servicio y otros extras, algo así como 20 mil pesos más.

El sitio internacional de StubHub tenía un asiento con un precio de 248 mil 875 pesos, y claro, no incluía ni foto ni autógrafo del campeón Supermediano del CMB, OMB, FIB y AMB.

Gente que se dedica a la reventa reveló que muchos aficionados mexicanos que viven en Estados Unidos harán el viaje a México para seguir al "Canelo", y están dispuestos a pagar una buena cantidad de dólares.

Por ejemplo, al ingresar al evento en el sitio Viagogo, la página revela dónde se vendieron las últimas entradas, y en varias ocasiones la ubicación de la compra aparecía en el país vecino.

La entrada que se espera esa noche es de 56 mil aficionados, y se estima que ya solamente queda disponible menos del cinco por ciento del boletaje y, por supuesto, de los más costosos, ya que sólo había asientos de 46 mil 200 y 51 mil 200 pesos.

EN ESPERA POR TICKETS

Son de los afortunados que consiguieron boletos para la Canelo-Ryder, pero esos aficionados todavía no pueden imprimir sus entradas.

Fans se han topado con la consigna que no pueden imprimir todavía sus tickets para la pelea que Saúl Álvarez tendrá el 6 de mayo en el Estadio AKRON ante John Ryder, y donde expondrá los cetros Supermedianos del CMB, OMB, FIB y AMB.

A un día de que comenzó la venta para la función que recibirá alrededor de 56 mil almas, se ha vendido ya el 90 por ciento del boletaje, quedando solamente algunos de la parte de cancha, que andan entre 40 y 51 mil pesos.

El problema es que aficionados han acudido a centros de Ticketmaster para imprimir sus boletos, mismos que les dicen que no pueden activarse.

"Me dijeron que no se pueden imprimir todavía, que no saben porqué pero que seguro llegará un mail y ahí avisarán", dijo Eric Ríos, quien compró cuatro boletos y acudió al centro del Centro Comercial Perisur en la capital.

"No me los dieron, que no saben cuándo, y que no olvide que debe ser 48 horas antes sino se cancelan, es ilógico, pues los estaban dando impresos en el AKRON desde ayer", comentó Jaime, quien fue a un centro ubicado en el norte de la CDMX.

Ticketmaster al momento de la compra señala en un correo que hay que ir a imprimir los boletos. Los aficionados acuden y se topan con la orden que no se puede.