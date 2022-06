En busca de la inmortalidad

"Aún me falta disputar una pelea más de título del mundo, quiero ganar otro más y yo creo que ganándolo podría ponerme ahí entre los grandes boxeadores, para que cuando me retire pueda ser una opción digna para el Salón de la Fama y que quede recordado por toda la gente.

"Me siento muy bien y de eso se da cuenta el entrenador, él es quien me dice sí me encuentro bien física y mentalmente; cuando él me diga ´sabes qué no estamos listos para pelear´, lo vamos a respetar, pero en este caso no, estamos trabajando muy bien en el gimnasio", indicó González.