De Vrien podría ascender a Red Bull en 2024

Aunque solo se trata de suposiciones, el performance del neerlandés en su debut con Williams durante el Gran Premio de Italia 2022, al conseguir sus primeros 2 puntos en la Fórmula Uno, llamó la atención del equipo de las bebidas energéticas.

"No tengo ninguna duda de que Nyck tiene la capacidad de ganar carreras si está en el equipo y el coche adecuado. Que pueda llegar a ser campeón del mundo dependerá de él. Tiene menos tiempo para lograrlo a su edad, pero lo compensa con su experiencia.

"Teníamos un acuerdo con Nyck por el que, si no podíamos ponerle en Mercedes, podía elegir una mejor opción, y puede que nos arrepintamos de haberle dejado marchar. No me sorprendería que no pasara mucho tiempo cuando estemos compitiendo contra él en el equipo Red Bull, no lo haría en absoluto si eso pasa en los próximos doce meses más o menos", comentó Andrew Shovlin, director de ingeniería de Mercedes para el libro "Max y Nyck".