A conservar la calma

¿El rugido del león neerlandés será suficiente para defender su corona?

Los números de Max Verstappen en este 2024 siguen acaparando la cima del Campeonato de Pilotos, pese a no contar con el monoplaza más veloz de la parrilla.

Después de 14 carreras, el neerlandés suma 277 puntos producto de 7 victorias en Bahrein, Arabia Saudita, Japón, China, Emilia-Romaña, Canadá y España, más dos segundos lugares en Miami y Gran Bretaña.

Y aunque sus cifras son mejores que las de sus rivales, su dominio ya no es el mismo de 2023, porque con la misma cantidad de competencias ya tenía 12 triunfos.

Por más presión que tiene encima el tricampeón, es necesario que conserve la calma como en 2021 cuando se enfrentó a Lewis Hamilton por el título, ya que cuenta con varios elementos a su favor.

El primero está relacionado con su rival directo Lando Norris. Por ahora la distancia que hay entre ambos es de 78 unidades y si bien es cierto que el británico cuenta con un McLaren todo terreno, no aprovecha la pole position y sufre en las arrancadas perdiendo varias posiciones.

Mercedes también entra en el juego como aliado indirecto de Red Bull. Con todo y sus 3 primeros lugares, 2 de Hamilton y uno de George Russell, las Flechas Plateadas no representan un peligro para "Súper Max" por su lejanía en la Tabla General, pero si para el Cavallino Rampante y los de Woking.

Con cuatro escuderías disputándose lo más alto del podio, a Verstappen solo le queda no cometer errores, sacar el máximo provecho de su RB20 y que la suerte esté de su lado.

Viene la primera prueba para Max

La primera prueba que le espera a Max Verstappen es en el Gran Premio de los Países Bajos.

Desde que el circuito se reintegró al calendario en 2021, el neerlandés salió victorioso en todas las ediciones con autoridad y con un monoplaza que era más veloz y completo.

"Estamos listos para el comienzo de la segunda mitad de la temporada. Y es genial que la primera carrera sea inmediatamente en casa. Es un gran circuito estrecho con rectas cortas. Esperamos poder competir por la victoria", dijo.

Es necesario que el tricampeón no olvide qué se siente ganar, ya que desde hace 4 carreras no está en la cima del podio, algo a lo que no está acostumbrado y que generó ciertos roces dentro de la escudería.

Austria, fue la cita donde comenzó la sequía. La casa de Red Bull no fortaleció al león neerlandés como se esperaba pese a ganar la Carrera Sprint, pues en la principal quedó relegado hasta el quinto puesto.

Para Gran Bretaña fue segundo y todo apuntaba a una recuperación, sin embargo, solo le alcanzó para una quinta plaza en Hungría y la cuarta en Bélgica.

De más de 100 puntos que aspiraba a conseguir en esas 4 carreras, sólo pudo sumar 58, lo que refleja el estado actual del equipo de las bebidas energéticas.