¡De clase mundial!

Después de cinco años, la Ciudad de México vuelve a ser sede para la élite del golf, ahora con la primera edición del LIV en el prestigioso Club de Golf Chapultepec. La revolucionaria Liga, compuesta por 13 equipos y 54 jugadores, dejó "El Camaleón" de Mayakoba, en Quintana Roo, y está lista para conquistar la capital del país.

Estrellas como Bryson DeChambeau, Phil Mickelson, Jon Rahm, Dustin Johnson o Patrick Reed dirán presente, pero los reflectores se los llevan los mexicanos Abraham Ancer y Carlos Ortiz.

Este último, representante del equipo Torque, tiene una victoria en el circuito saudita y un segundo lugar -esta temporada- en Adelaida, Australia; sin embargo, ganar en México le representaría cumplir uno de sus sueños.

"La verdad, sería un sueño hecho realidad ganar acá, pero el golf es impredecible. Siempre, donde juegue, quiero ganar y, obviamente, hay lugares en los que más que otros. Aquí sería muy especial y quiero que quede claro que daré lo que tenga para poder acercarme a eso", declaró Ortiz en entrevista exclusiva con EL UNIVERSAL Deportes.

El golfista, originario de Guadalajara, no siente presión por ser uno de los locales.

"No lo veo como presión, sino como un compromiso cuando la gente viene y te apoya. Hay que encontrar la forma de dar un resultado, sacar el pecho y ver cómo hacerlo. Siempre me ha gustado mucho jugar en México, me ha ido bien y estoy feliz de hacerlo frente a toda esta gente. Cuando vienen y te echan buena vibra es algo positivo", agregó.

El tapatío representó dos veces a México en Juegos Olímpicos y tiene una carrera inspiradora; sin embargo, sabe que terminar el fin de semana con el trofeo en sus manos "Sería el triunfo más importante de mi carrera. Todos son especiales, pero ganar acá estaría ahí arriba".