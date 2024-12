Lucen en dobles

Por: Agencia AP

Diciembre 31, 2024 -

Brisbane, Australia

Intercambiando sonrisas, risas y golpes espectaculares, Novak Djokovic y Nick Kyrgios formaron equipo en dobles el lunes mientras ambos regresaban a la cancha en preparación para el Abierto de Australia.

Los dos exponentes de la final de Wimbledon alcanzaron la segunda ronda del Internacional de Brisbane con una victoria de 6-4, 6-7 (4), 10-8 contra Alexander Erler y Andreas Mies.

Fue el primer partido de Kyrgios en 18 meses debido a lesiones en la muñeca y la rodilla, mientras que Djokovic se perdió las finales de la ATP del mes pasado por una lesión no especificada.

Tuvieron al público de pie varias veces en la Arena Pat Rafter, incluido cuando Djokovic ejecutó un ganador de revés cerca de la red durante el primer set. Djokovic luego se giró para señalar a un sonriente Kyrgios, quien golpeó la mano extendida de Djokovic en celebración.

"Eso es simplemente un momento icónico de Novak. La forma en que se mueve por la cancha, nunca me he movido así en mi vida. Simplemente lo estaba disfrutando", dijo Krygios, quien también deleitó al público con algunos de sus propios golpes.

Cuando Kyrgios ganó otro punto con un extravagante ´tweener´, una jugada con la pelota entre las piernas, trotó orgullosamente alrededor de la cancha con un sonriente Djokovic persiguiéndolo.

Luego, después de que Kyrgios sellara la victoria con un as, la pareja saltó al aire para chocar el pecho en el aire.

"Intentamos que el público se pusiera de nuestro lado", dijo Djokovic. "Captar esa energía y simplemente usarla para jugar buen tenis".

Kyrgios perdió ante Djokovic en la final de Wimbledon 2022, pero el australiano de 29 años no había jugado al tenis desde junio de 2023.

"Esta lesión ha sido brutal para mí, así que no daba nada por sentado", dijo Kyrgios después en una entrevista a pie de cancha. "No sé cuántos veranos australianos me quedan, así que simplemente miraba a mi alrededor y disfrutaba de la energía y estaba tan feliz de estar de vuelta aquí".

Djokovic, de 37 años, ha ganado el título de individuales del Abierto de Australia un récord de 10 veces y cuenta con un récord de 24 grandes títulos en hombres. Posee 99 títulos individuales en total, pero solo uno en dobles.

Kyrgios ganó el título de dobles del Abierto de Australia 2022 junto a Thanasi Kokkinakis, y dijo que el momento era el adecuado para hacer equipo con Djokovic en Brisbane antes de que comience el Abierto de Australia el próximo mes.

"Prometimos que íbamos a hacer esto una vez más antes de que él se vaya o yo me vaya, así que estoy contento de que todavía estemos vivos", dijo Kyrgios.

Djokovic rápidamente aceptó la idea.

"Me alegra compartir la cancha con él en su regreso", dijo Djokovic. "No he jugado muchos partidos de dobles en mi vida".

Se les otorgó una entrada comodín al torneo de dobles y enfrentarán a la pareja cabeza de serie, Nikola Mektic y Michael Venus.