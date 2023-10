Un adiós intenso

Si el rejoneo es bello, Pablo se encargó de convertirlo en Hermoso.

El español Pablo Hermoso de Mendoza comenta en entrevista que quiere disfrutar al máximo cada corrida de su adiós.

La Plaza Monumental Monterrey fue la sexta parada de su gira de despedida en México.

Tras más de 2 mil 500 corridas y abrir más de mil 600 puertas grandes en los cosos más importantes del mundo por más de 30 años de trayectoria, el navarro repasa lo más significativo del adiós.

Hermoso, de 57 años, se citó en el Club Campestre de Monterrey, donde el empresario regio Carlos Bremer, quien es clave para que el español se despidiera ante los regios, se integró a la charla amena.

Pablo, ¿cómo vislumbra la despedida de los ruedos?

"En principio con mucha melancolía y nostalgia, pero también con mucha felicidad porque sabes que lo que vas a torear van a hacer esos últimos momentos con el público, quieres disfrutar cada minuto, sabes que es como el final de la obra y quieres que no se acabe, entonces, quieres vivirlo intensamente".

¿Qué significa para usted la Plaza Monumental Monterrey?

"Monterrey ha sido una plaza clave en mi carrera mexicana, primero por la importancia y segundo porque aquí se da una sensibilidad distinta, aquí hay mucha gente del mundo hípico y eso hace que la sensibilidad en la plaza se note".

¿Cuál es el legado que deja Pablo Hermoso?

"A mí no me gusta hablar de lo que significo o qué he dejado, porque sonaría muy vanidoso, pero de lo que más presumo en mi profesión es haber traído esa complicidad con el caballo, que desaparezca el sometimiento del caballo y que sea una equitación por convencimiento.

Eres su cómplice, el caballo confía en ti, tú confías en él y ahí es donde se hace una danza de armonía, de compenetración, eso creo que ha sido mi principal aportación, darle su lugar al caballo, que el caballo sea la parte importante del espectáculo junto con el toro".

¿Qué recuerdos tiene de "Cagancho", su famoso caballo?

"Son maravillosos, tan famoso era ´Cagancho´ como era yo; no sabíamos a quién iba ver más el público, fue una popularidad tremenda la que tuvo y además tuvo la capacidad de aguantar todas mis equivocaciones, estaba muy nuevo".

Si se levanta antes la prohibición de corridas en la Plaza México, ¿podrá incluirla en su gira?

"Entiendo que está en la Corte Suprema el tema; de haber una resolución (positiva) antes de que termine la temporada, sería para mí un orgullo poderme despedir de la Plaza México, una de las más importantes del mundo y donde he vivido momentos maravillosos.

Si no puede ser así, de alguna manera intentaré despedirme del público capitalino buscando alguna otra opción. A lo mejor en el Lienzo Charro de Constituyentes o algún otro sitio, pero nada comparable a la México. Me encantaría que se pudiera dar ahí".

¿Cómo ve el panorama de la tauromaquia en el país?

"La tauromaquia tiene muchos ataques, de todo tipo, pero cuando uno ve atrás y ve tantos años de tradición, de trascender en la vida cultural de nuestros países, veo difícil que esto se vaya a acabar y, además, veo un relevo generacional de mucha gente joven, lo mismo en España que en México, se ve un bonito porvenir".

¿Cómo ha visto la carrera de su hijo, el rejoneador Guillermo Hermoso de Mendoza?

"Los primeros años fueron muy duros para mí, pero tuvo la capacidad de aguantar esa presión, de desenvolverse bien; para mí ha sido una satisfacción porque ya camina por sí mismo. Su carrera ha marcado la decisión mía de despedirme.

Con él ya veo el relevo, volver a vivir esa juventud mía del principio de mi carrera para seguir apoyándolo".

¿Qué sigue para Pablo Hermoso?

"De momento, afrontar esta temporada mexicana con 60 corridas de aquí hasta marzo, pero después quiero seguir montando para mí, indudablemente apoyar a mi hijo, disfrutar de cada minuto que ande a caballo y atender negocios que estos años no he atendido, algunas inversiones aquí en México, estoy haciendo un club campestre en San Miguel de Allende (Guanajuato)".

¡SALE A HOMBROS!

Pablo Hermoso de Mendoza tuvo una emotiva despedida de la afición regia al triunfar rotundamente luego de cortar tres orejas y un rabo anoche en la Monumental Monterrey, que registró un lleno en los tendidos.

La triunfal salida a hombros la compartió con el hidrocálido Joselito Adame, quien le cortó las dos orejas a su segundo enemigo.

En el festejo se lidió un encierro de la ganadería de Montecristo, de los que destacó el corrido en segundo lugar, primero de la lidia ordinaria, que recibió el arrastre lento.

Mientras que el tercer espada André Lagravere "El Galo" cortó una oreja al que cerró el festejo.