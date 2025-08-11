Importante cambio en Fox Sports: Fernando Cevallos deja la cadena

Los días pasan y los cambios en los medios de comunicación deportivos en México no se detienen. Con el arranque de un nuevo mes, se suma un nuevo movimiento en una de las cadenas más importantes.

Se trata de Fox Sports, empresa que hace unas horas perdió a uno de sus principales conductores y analistas, situación que fue compartida por el mismo periodista en redes sociales.

Mediante sus cuentas de Instagram y X, Fernando Cevallos se despidió oficialmente de la cadena, en la que trabajó durante los últimos cuatro años, dejando un emotivo mensaje para sus compañeros.

"Llegó el momento de decir adiós y GRACIAS... Tras cuatro años de debates, polémicas, historias, anécdotas, coberturas, transmisiones y momentos inolvidables, me despido de Fox Sports México. GRACIAS a cada uno de mis compañeros con los que pude compartir día a día, y GRACIAS a ustedes que me acompañan en este camino que pronto tomará un nuevo rumbo...", escribió. Cevallos, quien participó en varias mesas de análisis en programas como La Última Palabra y en transmisiones de partidos de la Liga MX y Liga de Expansión.

El también conductor es conocido por su pasión por Chivas, y por haber trabajado en varias cadenas dirigidas al público de Estados Unidos, quienes, ante la noticia, no dudaron en dejarle mensajes de apoyo y buenos deseos para su siguiente reto profesional.