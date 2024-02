Derrota Impacto al chico tímido

Ciudad de México

La máscara me da poder, cuando me pongo todo el equipo simplemente soy otro, me meto en mi personaje y soy alguien muy diferente a la persona que está bajo de ella.¨ Impacto Luchador

En su vida cotidiana es una persona muy introvertida, pero cuando Impacto se pone la máscara se transforma y vence hasta la timidez.

El joven luchador comparte que tiene una personalidad retraída; sin embargo, gracias a la lucha libre se ha soltado más y poco a poco va derrotando esa parte de pena.

"Por la timidez, previo a subir al ring, sí me daba pánico escénico, pero todo fue cuestión de concentrarme en lo que iba a hacer y se me pasó; poco a poco me he ido soltando, he ido practicando y me acerco más al público", compartió el luchador de la promotora México Wrestling.

Impacto, quien se presenta el próximo 24 de febrero en el local ubicado en la calle Batalla de Tunas Blancas, en la colonia Leyes de Reforma, tercera sección, en Iztapalapa, compartió que inició en el pancracio gracias a la inducción de su abuelo, Adolfo González, la Bestia Negra, quien fuera luchador y actualmente es referi en el CMLL.

"Desde chiquito me jalaba a las funciones y también cuando iba a entrenar; además, de niño me llamaba mucho la atención, la máscara, los escenarios, los luchadores y desde que me enseñó mis primeras maromas, este deporte me atrapó", concluyó Impacto.

