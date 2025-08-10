¡Inicia la fiesta!

U na luz morada encendió el Estadio Defensores del Chaco y marcó el inicio de los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025.

El calor de los locales rápidamente cambió el ambiente pese a estar a 10 grados, pues todos se unieron con un mismo grito de celebración cuando las luces del escenario parpadearon y los pictogramas aparecieron en las pantallas.

Argentina fue la primera delegación que apareció en el escenario. Con sus uniformes azules, su bandera ondeando y la música latina de fondo, la alegría se notaba en los rostros de los jugadores.

Después,le siguieron Antigua y Barbuda, Aruba, Bahamas, Barbados, Belice, Bermudas, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Islas Caimán, Islas Vírgenes Británicas, Islas Vírgenes, Estados Unidos y Jamaica.

En el arco de la pasarela, se alcanzaba a ver la bandera de México, la cual, portaban con orgullo la arquera Ángela Ruiz y el ciclista Etan Nuño ciclismo, mientras el resto de sus compañeros bailaban y tomaban fotos del emblemático momento.

Paraguay se guardó el espectáculo principal para el final. Su fila interminable de seleccionados fueron los favoritos del público, quienes se pusieron de pie para alentarlos.

"Lo estamos volviendo a vivir después de un buen tiempo y algo grande para nosotros. Es disfrutar y ver a nuestros deportistas crecer. Proyectar a los jóvenes e invitarlos a que practiquen un deporte, el que quieran y que su mente no esté en otros pensamientos y gozar de una buena salud", comentó Iván Coronel, de Asunción.

La noche, la luna y un espectáculo de drones en el cielo se robó las miradas mientras cambiaba de forma. Un arpa, una canario, el leopardo, el mate, una estrella, una pirámide y un edificio fueron algunas de las figuras.

Sin importar la nacionalidad o el idioma, el deporte unió a los atletas en una fiesta, de esas que marcan el comienzo de un ciclo a Juegos Olímpicos.

EN PRUEBA INDIVIDUAL DE ARCO COMPUESTO

ANDREA BECERRA GANA ORO EN LOS JUEGOS MUNDIALES

Mucho ojo con la mexicana Andrea Maya Becerra. La tricolor conquistó el Oro al imponerse en la prueba individual de arco compuesto en los Juegos Mundiales 2025 que se disputan en Chengdu, China tras vencer a la estonia Lisell Jaatma, quien se quedó con la Plata y el Bronce fue de su compatriota Meeri-Marita Paas. Becerra, dos veces medallista en los Juegos Panamericanos, venía de adjudicarse la Plata por equipos y para lograr el primer puesto en esta competencia, tuvo que despachar a la campeona Ella Gibson y a la colombiana Alejandra Usquiano en Semifinales, además de reponerse de un difícil inicio al tirar un ocho al final del primer set.