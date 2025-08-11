Recuerda Del Toro a Alcalá

Isaac del Toro asegura que este año ha aprendido mucho de la historia del ciclismo mexicano.

Y es que ha escuchado el nombre de su compatriota Raúl Alcalá varias veces en los últimos meses, y en la Vuelta a Burgos 2025 no fue la excepción.

Con sus actuaciones, el "Torito" ha superado lo que hizo el "Duende de Monterrey" en la década de los 90, y el bajacaliforniano ya sabe más del pasado de este deporte.

Alcalá brilló hace más de 30 años en la misma carrera en la que Del Toro ayer llegó a la cima, pues el regio quedó segundo tanto en la Vuelta de Burgos de 1992 -a 26 segundos de suizo Alex Zülle- como en la de 1993 -a 32 segundos del español Laudelino Cubino-, además de ganar la quinta etapa de esa última edición.

"La verdad es que es especial, a lo largo de este año he estado aprendiendo mucho también acerca de la historia del ciclismo mexicano en estos tiempos, y, pues nada, me llena de mucho orgullo estar representando a semejante País, es muy bonito y obviamente estoy muy orgulloso", aseveró Del Toro.

Igualmente, Isaac consideró que es un privilegiado al contar con el apoyo de la gente en las competencias que ha disputado este año, pues tanto en Burgos como en pruebas pasadas se ven a mexicanos con Banderas tricolores apoyándolo, como cuando quedó subcampeón en el Giro de Italia.

"Es muy privilegiado, y muchísimas gracias. Nada, seguir trabajando y cuando tengamos días malos, pues nada, es normal en el ciclismo, y hay que entenderlo también", expresó.



