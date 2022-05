Defiende Octagón nombre y personaje

El único dueño del nombre Octagón soy yo y me ratifica la Suprema Corte de Justicia". OCTAGÓN, TÉCNICO

Octagón denunció amenazas de la Triple A contra promotores y empresarios que lo lleguen a contratar.

A través de un video que compartió en sus redes sociales, el Amo de los Ocho Ángulos aseguró que la Caravana Estelar ha amagado con denunciar penalmente a personas que quieran contratarlo para funciones de lucha libre, argumentando que son ellos los dueños del nombre y el personaje.

"Me he enterado que la empresa Triple A, a través de un tal Gastón, ha amenazado y hostigado a varias personas diciéndoles que si me contratan los van a demandar, eso es una vil mentira.

"Maricela (Peña), Dorian (Roldán), Gastón, ¿por qué no me demandan a mí? Ah, muy sencillo, porque no pueden, ya dejen de estar molestando a terceras personas", indicó el veracruzano, quien agregó que él es el único dueño del nombre y está ratificado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Tras la publicación de Octagón, el Hijo del Santo, quien también tiene problemas con Triple A, no sólo lo apoyó sino también aseguró que lo mismo le pasa a los promotores que lo han llegado a contratar.